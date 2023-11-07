瑞銀前聯席董事偷1400萬　離港赴英前被捕　認盜竊等罪囚7年

瑞銀聯席董事涉更改公司系統資料，把合共逾1400萬元轉帳至其用別名開設的戶口，或把款項轉予商舖以購買名錶和手袋。他辭職後，瑞銀發現賬目有異，並進行內部調查，董事赴英前在機場被捕。聯席董事今（7日）在高等法院承認偷竊和洗黑錢共4罪，求情稱並非想逃離香港，但法官卻指他欲與妻求愛尤到英國享受成果，判他入獄7年。



求情稱其工作性質類似業務經理

被告林忠耀，42歲，承認兩項偷竊和兩項洗黑錢罪，辯方求情指，被告已婚，和妻子沒有子女。被告在瑞銀任職聯席董事，工作性質類似業務經理，疫情期間，他因擔心工作不保而犯案。被告雖然在機場被捕時，但律師指被告當時並非要逃離香港。他現已深感後悔，又指洗黑錢罪的款項來自偷取瑞銀，望相關控罪能同期執行。

被告林忠耀在高等法院承認偷竊及洗黑錢等罪，被判入獄7年。（資料圖片）

官認為被告想與妻及犬去享受偷竊成果

法官判刑時時指，被告嚴重違反誠信，利用自己的職位偷取公司款項，其犯案精心計劃，期間曾改名。被告被捕時有前往英國倫敦的登機證，認為被告準備與妻子和愛犬去享受偷竊的成果。

瑞銀發現賬目有異展開調查

案情指，瑞銀於2020年初開展一個項目，向多收費用的客戶賠償，被告是該項目的主管。因賬目有異，瑞銀同年11月進行內部調查，發現同年3月至10月間，至少46筆款項轉帳至和非瑞銀客戶的戶口。其中20筆款項來自瑞銀香港分行，涉款83.7萬美元；另外26筆款項來自瑞銀新加坡分行，涉款103萬美元。

部份款項用以購買名牌手袋和手錶

被告曾經兩次改名，並以該些姓名開戶，其中5筆款項是轉帳至該些名字開設的戶口，被告其後又改回原本的名字。其他款項則轉帳至其他商舖的戶口，讓被告購買名牌手袋和手錶的費用。此外，被告亦曾放售32隻名錶，價值873萬元。

此外，被告曾利用三個戶口清洗約1077萬黑錢。被告在同年12月3日於機場被捕。

案件編號：HCCC98/2023