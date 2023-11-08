香港國際眼鏡展今起舉行　智能眼鏡加入ChatGPT功能媲美手機

香港國際眼鏡展由今日（8日）起，一連三日在會展舉行，展覽匯聚700間來自11個國家及地區的展商，有公司在港研發智能眼鏡超過10年，盼望能透過展覽讓更多人知道智能眼鏡以及其好處。

新一代智能眼鏡加入ChatGPT功能，還可以接收短訊，原意方便單車運動人士使用，或可更普及。



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參展商solos是美國公司，在港研發智能眼鏡超過10年，其智能眼鏡近耳位置設有喇叭，在前側設有麥克風，讓使用者可以打電話、聽歌、聽電台節目等。眼鏡柄為可拆的，使用者可配到同公司不同眼鏡。一副售價約為200至300元美金（約港幣1565至2345元）。現與眼鏡專門店合作，買家在網上購買產品後到眼鏡專門店配有度數鏡片，亦可在購買時輸入度數資料。

公司總經理張惠權指，產品原先設計供單車車隊使用，讓他們在比賽時溝通，其後再不斷改善以擴大市場。他指，產品的第一、二代只有普通功能，在第三代加入ChatGPT功能，當使用者佩戴眼鏡時，用手機開啟solos的軟件，就能以語音方式向AI 提問，答案會顯示在軟件，同時讀出。由於ChatGPT具翻譯功能，若兩位使用者佩戴眼鏡，就可做到即時翻譯。除此之外，當使用者收到短訊後，亦能透過語音方式要求讀出訊息內容，令運動中的人士不用拿出手機查看。

現時solos 推出三大類眼鏡分別是普通平光智能眼鏡、太陽智能眼鏡以及運動用太陽智能眼鏡。張惠權表示，以前發現只有戴眼鏡人士喜歡智能眼鏡，隨後推出太陽智能眼鏡以及運動用太陽智眼鏡，以擴大市場。他表示，「好多人仲未好知智能眼鏡做到啲咩，所以今年開始做返啲exhibition(展覽)，推廣多啲智能眼鏡。」

香港國際眼鏡展繼續以「展覽+」混合模式舉行見線上展覽延續至10月17日為眼鏡業界提供跨地域跨時限的貿易平台。