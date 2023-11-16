防止虐防兒童會統計指七成施虐者為家人　6至8歲童最高危

防止虐待兒童會今日（16日）發布2022/23年度的統計數字，共接到 1,232 宗熱線舉報及諮詢服務，當中有 187 宗（15%）為懷疑虐兒個案，涉及 206 名懷疑施虐者，有接近七成懷疑施虐者都是家庭成員，當中逾3成是母親。另外，以六至八歲兒童為最高危組別，身體虐待比率超過五成半，其次為心理虐待。

另外，近年懷疑侵犯者或侵犯者，透過智能電話或互聯網誘識兒童，與兒童建立關係後侵犯的個案上升。



七成半熱線求助者為家人

調查指，在 1,232 宗熱線舉報及諮詢服務中，915 宗（75%）是由家庭成員致電熱線，其中 786 宗（86%）來自母親，71 宗（8％）來自父親，有8 宗（1%）來自懷疑受虐兒童，3宗是懷疑施虐者致電本會尋求協助，主要涉及孩子學習及行為問題。另外，公眾或鄰居舉報有 234 宗（19%），佔第二大多數。

七成施虐者中母親佔三成

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲指，在 187 宗懷疑虐兒個案中涉及 222 名兒童，他們最多是介乎6至8歲，是最高危的組别。她亦指出，在187宗懷疑虐兒個案中涉及 206 名懷疑施虐者，有接近七成懷疑施虐者都是家庭成員，當中 逾3成是母親、2成是父親、1成涉及父母二人。

受虐兒童會對施虐的家長或家庭成員失去信心，也可能會產生恐懼、抑鬱、性格變得内向，最深遠的影響是缺乏安全感，以致自信心及自我形集低落，對自身價值產生像疑，對人的信任程度也會較低，甚至在人際關係上產生障礙。

身體虐待比率超過五成半 其次為心理虐待

黃翠玲亦指，在這些懷疑虐兒個案中，身體虐待個案的比率佔最高，有 105 宗（56%），她表示體罰不單無助管教，反令親子關係疏離，兒童更會學到以暴易暴，嚴重的更足以令兒童受傷甚至死亡。家長應以正面及非暴力方法處理兒童的情緒和行為。

其次為心理虐待有31宗（16%）。黃翠玲指出，心理虐待包括羞辱、驚嚇、孤立、剝削及漠視兒童的情緒反應。這些行為都告訴兒童，他們没有用、一無是處、没有價值或不被愛，因而損害兒童的行為、認知、情感或生理功能。此外，統計顯示多種虐待佔 11%，而性侵犯及疏忽照顧分別有16宗（9%）及 15宗（8%）。

政府正就「強制舉報虐待兒童機制」進行立法工作。（資料圖片）

網上誘識兒童性侵犯個案上升

黃翠玲又指，近年懷疑侵犯者/侵犯者透過智能電話或互聯網誘識兒童，與兒童建立關係後侵犯的個案上升。根據社會福利署的「保護兒童資料系統」，16 歲或以下的侵犯者亦有上升趨勢。疫情期間，兒童有較多時問上網及使用智能電話學習或與外界溝通，這增加了兒童在網上接觸潛在侵犯者的危機。