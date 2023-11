數碼港CEO第一份工在大公司常負責影印想辭職　上司一句話點醒

香港要發展創科,數碼港行政總裁任景信接受港台《與CEO對話20年》訪問時說,本港創科「獨角獸」公司正不斷增加,引證香港正朝向有利創科發展的氣氛,吸引更多人才來港發展,「香港將會參與撰寫未來的遊戲規則」。



任景信憶述大學畢業後即加入世界知名顧問公司,初期因為常被安排做影印工作,曾想過辭職轉工,其後才知是上司一片苦心,「當時上司給我教誨是所影印的顧問報告均屬機密,我應在影印時從中學習這些高人怎去撰寫一份報告。」他於30多歲的時候遇上第一代互聯網興起的契機,令他放棄了安穩工作,選擇創業,從而加入創科行列。



數碼港行政總裁任景信(右)在港台《與CEO對話20年》說,香港正朝向有利創科發展的氣氛。(香港電台提供圖片)

今年是數碼港成立20周年,任景信表示,數碼港這個生態圈已孕育了不少物流與金融獨角獸公司,加上外來獨角獸公司的加入,數量正不斷增加,引證香港正朝向有利創科發展的氣氛。「時代的轉變剛好配合香港一國兩制的特質,有利創科氣氛及與國際接軌,創造優勢,吸引更多人才來港發展。科技對各行各業將成不可或缺的一部分,隨着創科常態化和參與者不斷增加,香港將會參與撰寫未來的遊戲規則。」

在創科的分工上,他表示,數碼港專注在數碼科技上的應用,其他園區相對專注在科研;大家在不同領域下,在應用基礎數碼技術上,難免會有重疊,但可透過互補,就能讓香港整個科技生態圈發揮更好,追回過去所失。

數碼港行政總裁任景信(左)在港台《與CEO對話20年》說,創業「有那九次的失敗便沒有成功的那一次」。(香港電台提供圖片)

在日新月異的科技行業,從業員要經常面對新挑戰,思考營運方式和顛覆性的發展,經常面對異常高的壓力,「我們在數碼港,常要以有限資源,去完成更多的任務。但幾年後見到創科成果與普及,便感到無限滿足。」

常說創業是九死一生,任景信有一番見解,「創業是冇得輸!失敗只是未達到預期效果,其實在過程中已獲益良多。沒有那九次的失敗便沒有成功的那一次。嘗試不是失敗,而是積累經驗,明白事情特質,令你更接近預期效果。」

數碼港行政總裁任景信(左)在港台《與CEO對話20年》說(香港電台提供圖片)

任景信加入數碼港始於早年為數碼港董事局當義務董事。他指適逢政府創科局欲借科技園和數碼港多做創科工作,「我剛巧具備數碼港和創科背景,便情投意合下玉成其事。我的創業經驗可以幫助有志創業的科技人。每次跟數碼港創科人員交談,都拓闊我的眼界,令我有更大衝勁去推動創科。」

任景信加入數碼港,一切始於他在童年時已種下對資訊科技的好奇心與熱愛新嘗試和找挑戰的性格,他笑稱這份好奇心在機緣巧合下讓他在數碼港得以發揮。

數碼港行政總裁任景信憶述大學畢業後加盟世界知名的埃森哲顧問公司,初期因為常被安排做影印工作,曾想過辭職轉工。(香港電台提供圖片)

任景信在入讀香港中文大學時與一班志趣相投的同學組閣,並成功當選商學院學生會。在其後的一年,他策劃了很多創新的課外活動,包括模擬商業運作電腦遊戲,更赴瑞典交流一個月,為一間肉食公司做了一個亞洲市場的市場研究。這些經歷都為他奠定商管基礎。

他畢業後即加盟世界知名的埃森哲顧問公司(Arthur Andersen)。他憶述,受聘於埃森哲初期,因為常被安排做影印工作,曾想過辭職轉工,「當時上司給我教誨是所影印的顧問報告均屬機密,我應在影印時從中學習這些高人怎去撰寫一份報告。」

埃森哲內高手如雲,同事都成為任景信的導師。他曾為一位董事合夥人挽公事包,過程中觀察到他在短短20分鐘的車程中,為將要做的口頭報告不停檢視手上的文件,加上標示與備註及即時詢問負責經理,為陳述作準備。「他走進董事會議室便即表演了一場完美的演講,把重點清晰表達,項目終順利過關。」從這次經歷,他體會到應以多角度去審視工作。

他在埃森哲所接觸的項目皆非比尋常,職員都花上長時間工作,期間每天只能小休約三小時。嚴謹的工作把他磨練成一位嚴格的上司,但他同時體會到管理須知人善任,建立一個優勢互補的團隊。他認為每項工作都沒有最好,未到交貨死線,還可以做得更好。

數碼港行政總裁任景信接受香港電台第一台節目《與CEO對話20年》訪問。(香港電台提供圖片)

任景信於30多歲的時候遇上第一代互聯網興起的契機,令他放棄了安穩工作,選擇創業。他說:「工作是要做前人未有踏足過的領域,每步都未知距離目標更遠抑或更近。在科技上的創業者往往獲更高回報,皆因他們別具目光和付出比常人更多的努力。」他認為創業給自己寶貴經驗,更認識自己,有助他為數碼港這個創科平台作出貢獻。

他經常提醒自己——「Life begins at the end of your comfort zone」(真正的人生從你離開舒適的環境開始)。創新須跳出自己的舒適區,不斷給自己挑戰。他的另一句座右銘是「沒有最好,只有更好」,他認為只要多投放資源、精神和時間,工作必有更好成績,人類才有更大進步,令人生更富姿采。

