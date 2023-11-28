32個副學位課程納SSSDP計劃　增網絡安全、護理學及食物科學三科

教育局今日公布，「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP計劃）2024／25學年名單，將資助八所專上院校共32個副學位課程，當中新增資助三個課程，包括食物科學及食品安全、網絡安全、及護理學高級文憑。下學年資助學額為2,330，較對上一個年度增約4%、92個學額。



下學年「指定專業/界別課程資助計劃」將新增資助3個課程、92個學額。（資料圖片）

教育局指，24/25學年將有32個指定副學位課程納入SSSDP計劃，上述課程屬於六個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂和旅遊及款待。新增的三個課程包括食物科學及食品安全、網絡安全、及護理學高級文憑，學額分別各佔45個、35個及80個。

港大保良何鴻燊社區書院佔最多資助學額

下學年資助學額為2,330，較對上一個年度增約4%、92個學額。其中，香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院的副學位課程佔最多資助學額，佔860個；其次是香港都會大學（包括李嘉誠專業進修學院），佔615個；另外，明愛白英奇專業學校則佔425個。

教育局指，下學年的資助金額將按綜合消費物價指數的變動調整。實驗室為本課程的資助金額將由本學年的每年39,140元增至39,890元，非實驗室為本課程的資助金額則由每年22,480元增至22,910元。

調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生，資助會在課程的正常修業期內發放。獲資助的學生只須支付扣除資助後的學費，有需要的學生仍可就實際應繳學費向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。