社會工作訓練基金上年度虧絀39.4萬　六機構獲資助員工參與培訓

勞工及福利局將向立法會提交新一份社會工作訓練基金年度報告，該報告提到，受近年的新冠疫情影響，基金財政狀況欠佳，基金年度虧絀約39.4萬元。



該基金以往可為機構安排員工參與培訓、及個別社工參與培訓提供補助，惟因應財政狀況，2022/23年度暫停接受由個別社會工作者提交就參加短期課程的資助申請。回顧再上兩年度報告，這類申請分別批出453份、及428份申請。



至於機構為安排屬下社工參與在港培訓活動的資助申請，基金委員會在2022/23年度共接獲18間機構、提交20項申請，當中分別由九間機構提交九項申請獲批，但其中三間機構後來婉拒接受基金資助、或取消舉辦已獲批活動，接受資助機構數目減至六間。



勞工及福利局將向立法會提交新一份社會工作訓練基金年度報告，該份報告提到，受近年的新冠疫情影響，基金財政狀況欠佳，基金的年度虧絀約39.4萬元。（資料圖片／林若勤攝）

社會工作訓練基金早於1961年成立，按《社會工作訓練基金條例》規定，其收益可用於資助社工研修及訓練、為社會工作者舉辦課程、改善社工現有訓練設施等用途。

投資虧損逾81萬元

勞福局下周三（12日）會向立法會提交新一份社會工作訓練基金年度報告，據報告內容，在2022/23年度，基金的總收入（投資虧損前）為489,370元，投資虧損為815,059元，而總支出為68,454元，基金的年度虧絀為394,143元。

對比上一年度、即2021/22年度，基金的總收入 ( 投資虧損前 ) 為 586,843 元，投資虧損為 743,111元，而總支出為427,328元，基金的年度虧絀為 583,596 元。值得留意的是，2022至23年度基金的年度虧絀有收窄，此與總支出大幅下降有關。

疫情影響財政狀況 本年度續停社工提交的參加短期課程資助申請

年度報告提到，受近年的新冠疫情影響，基金財政狀況欠佳。2022/23年度已暫停接受由個別社會工作者提交就參加短期課程的資助申請，相關安排在2023/24年度維持。

所以在2022/23年度中，只有機構就安排屬下社工參加在香港舉行培訓活動申請部分資助的數字。回顧再上兩年度的報告，這類申請分別批出453份、及428份申請。

至於機構資助申請，基金委員會在2022/23年度共接獲18間機構、提交20項申請，其中分別由九間機構所提交的九項申請獲批。但其中三間機構後來婉拒接受基金資助、或取消舉辦已獲批活動，接受資助的機構數目減至六間，與再上兩年度的情況相約。

報告也提到，不獲批准的申請，原因在於涉及的申請項目不屬基金資助範圍。