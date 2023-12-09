今日必看8分鐘｜六旬漢與湖南女閃婚 獻身家｜避風塘兩漁船陷火海

愛民邨凌晨兩漢天井互毆大叫擾清夢 旁人嬲爆﹕唔好再嘈啦

何文田愛民邨周四（7日）凌晨發生打鬥事件。網上流傳一段長約56秒相信是事發影片，顯示兩名男子在愛民邨衛民樓天井中央毆鬥，其中黑衣漢手持長條狀武器，揮向另一名僅穿孖煙通的赤膊男子，猛烈向他推撞約10秒後，雙方扭作一團。赤膊男趁亂搶走武器，拉開距離，「還拖」向黑衣男狂毆4下。雙方唇槍舌劍，再埋身肉搏，黑衣漢一手箍着赤膊男頸部，嘗試奪回武器但不果。兩人在天井叫囂，吵架聲聲傳遍整棟樓，擾人清夢，其間有女聲多次大叫「咪嘈啦」、「唔好再嘈啦」。最終兩漢再糾纏10多秒後，互相搭着膊頭走離天井，影片就此完結。

觀塘瑞寧樓貓咪被困簷篷 跳回單位時失足墮斃 女貓主抱屍痛哭

今日（9日）早上7時48分，觀塘瑞寧街瑞寧樓7樓一單位的灰白色貓咪，跳出窗外，被困在6樓簷篷上，女主人發現後連忙報警求助，消防員及愛護動物協會先後到場。現場可見，貓咪約一呎長，在簷篷位置徘徊，其間曾跳過另一端簷篷，上下張望試圖找出路。數分鐘後牠奮力向上跳，欲跳回單位，惟抓不住窗框，反身墮下，直跌落地面當場慘死。女主人趕落樓，眼見愛貓已然氣絕，傷心難過，把牠抱在懷內痛哭，場面令人動容‧；及後她自行安排寵物善終服務。

香港仔避風塘兩漁船陷火海 濃煙沖天 消防輪到場約一小時救熄

香港仔避風塘今日（9日）下午有漁船起火。消防處在下午3時許接獲報案，指香港仔避風塘內有船隻起火，現場影片可見涉事船隻火光熊熊，大量黑煙沖上半空。水警輪和消防輪接報到場並向起火船隻射水，並動用兩條喉和一隊煙帽隊救援，至5時左右大致救熄，火警中無人受傷，消防和水警將派員上船調查。據了解，起火的是一艘漁船，且波及到旁邊另一艘漁船。

元朗白沙村遭縱火兩退役九巴再遇「祝融」 疑工人切割時釀火警

元朗白沙村露天停車場，上月遭縱火焚毀的兩部退役九巴，今日（9日）再遭火焰吞噬。上午9時56分，該兩部巴士再次起火，消防員接報到場灌救，於15分鐘後將火救熄，無人受傷，惟巴士已燒剩鐵架，初步相信是有人用風煤樽切割巴士期間，懷疑割斷油喉所致，起因無可疑。

紅磡街市熟食中心餐廳起火 廚師撲救不成燒傷手送院治理

今日（9日）上午11時26分，紅磡街市2樓熟食中心內一間餐廳的廚房起火，大量濃煙冒出席捲半空。消防到場出動一條喉及一隊煙帽隊，約半小時後將火救熄。事件中，疏散約10人，1名男子手部燒傷被送往伊利沙伯醫院治理。

車cam直擊｜土瓜灣婦「一拖三」過路 6歲仔遭貨van撞飛10米倒地

土瓜灣發生嚴重車禍。今午（8日）近4時半，一名6歲男童在新山道被一輛客貨車撞倒，頭部受傷，幸仍清醒，其後由救護車送往伊利沙伯醫院治理，情況嚴重。案發一刻車cam片段在網上瘋傳，可見一名懷疑是非華裔女子手推嬰兒車過馬路，旁邊另有兩名幼童，但沒有拖緊。其中一童突衝過馬路，貨van駛至收掣不及將他猛撞；幼童當場飛彈10米倒地，毫無反應，貨van則扭左掃毀行人路2米欄始停低。

心迎《年少日記》放映會喚關注學童精神健康 保安局長鄧炳強出席

電影《年少日記》以一封少年遺書開始探討家庭生活、抑鬱和學生自殺等問題。Shining Child & Family 心迎兒童與家庭發展及評估中心今日（9日）舉辦「心迎《年少日記》放映會」，希望藉放映會喚起各界對本港學童壓力及精神狀況關注，保安局局長鄧炳強亦有出席。心迎首席營運官鄧明儀表示，今年有逾30名學童輕生，令人心痛，希望今次活動可以召集各方人士分享同討論議題。

無人機表演｜金融才俊轉行科技苦守多年熬出頭 策劃LV演出攀高峰

數以百計的無人機於維港海面上劃破夜空，以五彩斑斕的色彩構成圖案，無人機表演日漸普及，連「香港夜繽紛」的夜市，都見無人機盤旋，圍觀市民看到歡呼拍掌。近期多次無人機表演，都可見本地公司DMD Digital Art擔任幕後負責團隊，包括國際時裝品牌LV、警方推廣提防騙子的活動、灣仔夜繽紛的表演，甚至今晚（9日）「區選繽紛日」在西九文化區舉行的表演，同樣由該公司負責。

相差26歲！65歲港大叔跳舞遇39歲湖南女 相識25天閃婚獻千萬身家

真愛可以跨年齡或任何界限，甚至為愛奉上全部身家！一對相差26歲、同樣經歷過失婚的男女譜出忘年戀，結成夫妻後近日接受內地媒體訪問。