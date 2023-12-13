深水埗警署衝突｜售貨員近4年後被控　官稱暴動再小也嚴重囚22月

2019年8月，深水埗警署外曾發警民衝突，有人向警署投擲磚頭，事後多人被捕。年輕售貨員事隔約4年後才被起訴，他今（13日）在區域法院承認一頂暴動罪。法官判刑指，涉案暴動雖不算大型，但暴動再小型都是嚴重罪行，在警署外暴動更是不要得，終判其囚22個月。



被告米奇雲（24歲），被控於2019年8月29日，在香港九龍深水埗警署對出欽州街一帶，連同其他人參與暴動。

示威者在警署外聚集

案情指，案發當日晚上10時許，一群示威者集結於深水埗警署對出的欽州街一帶。當中有人身穿深色衣物、戴口罩和頭盔，期間有叫喊口號、向警署內投擲物品、以及向警署和駐守的警員發射鐳射光束等。警方後來九度展示警告旗幟及透過擴音器要求示威者離開，但示威者沒有遵從。

被告曾大叫：走啊有差佬

接近12時，警方開始驅散示威者。有警員看見被告沿欽州街向長沙灣道方向逃跑，並大叫：「走啊，有差佬。」警員要求被告停下不果，追至西九龍中心巴士站出口位置，終成功截停被告。

被告被捕時戴黑色帽、口罩，穿黑色上衣、藍色褲和黑色鞋，手持一枝行山杖和一個揚聲器，揹著一個黑色袋，內有6枝噴漆、一條黑色圍巾和一把伸縮雨傘。

暴動不涉縱火及投擲汽油彈

法官判刑指，涉案暴動雖不算大型，只有數十名示威者，不涉縱火和投擲汽油彈，沒有人員傷亡。但示威者在警署外挑釁生事，屬加重刑責因素。而被告當時雖未向警方擲物，但他管有6支用以塗鴉破壞的噴漆，及一支行山杖，明顯是為進行破壞或有機會時襲擊他人。法官最後指，暴動再小型都是嚴重罪行，在警署外暴動更是不要得，終判其囚22個月。

案件編號：DCCC 334/ 2023