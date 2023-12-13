向警察遊樂會縱火　3男囚4年及教導所　官稱不能忽視其潛在危險

警察遊樂會於2020年底遭人掟汽油彈，並有一警察貨車被焚毀，事後三青年涉案被捕。他們早前經審訊後被裁定縱火罪成，案件今（13日）在區域法院判刑。法官判刑指，案發時社會氣氛緊張，被告犯案對警民關係有負面影響，更對財物損毀嚴重，涉款逾40萬。雖然眾被告是針對財物，但潛在危險不能忽視，但可幸未有人受傷，分別判他們囚4年和教導所。



3名被告依次為：徐君浩（26歲，藥房售貨員）、馬富善（25歲，無業）、羅康淳（19歲，中四學生）。3人被控一項縱火罪，控罪指3人於2020年12月1日，在香港九龍深水埗西洋菜北街警察體育遊樂會停車場，無合理辯解而用火損壞香港警務處的警察貨車，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

首被告徐君浩(右)，及馬富善(中)均被判囚4年。(資料圖片)

法官引述求情指，徐君浩過去有串謀傷人、行劫等4項案底，曾被判入教導所和監禁；馬富善過去曾因阻止他人用生果刀傷人，令其右手神經系統受傷；羅康淳犯案時僅16歲。

官指3名被告有共同計劃

法官判刑指，縱火為嚴重罪行。3名被告有共同計劃行事，預先準備汽油彈，犯案時有蒙面，離開時有更換衣服。另案發時社會氣氛緊張，對警民關係有負面影響，更對財物損毀嚴重，涉款逾40萬。

潛在危險不能忽視

法官續指，眾被告向警署投擲汽油彈，雖是針對財物，但有可能使當值的警員或經過的市民受傷，潛在危險不能忽視，但可幸未有人受傷。法官終判案發時僅16歲的羅康淳入教導所，另外兩人囚4年。

案件編號：DCCC 738/2021