涉向警察遊樂會擲汽油彈　3青年被裁定縱火罪成　還柙至12.13判刑

警察遊樂會於2020年底遭人掟汽油彈，並有一警察貨車被焚毀，事後三青年涉案被捕。他們早前否認一項縱火罪受審，案件今（29日）在區域法院裁決。法官姚勳智裁決指，26歲被告庭上證詞有多處矛盾，拒絕接納他稱遭警員毆打才作出招認的說法；另外兩名爭議身份辨認的被告，法官透過外貌、衣服、身材及步姿等確認兩人身份，終裁定三人罪成。案件押後至12月13日判刑，以待為各被告索取背景及教導所報告。期間三人須還押候判。



3名被告依次為：徐君浩（26歲，藥房售貨員）、馬富善（25歲，無業）、羅康淳（19歲，中四學生）。3人被控一項縱火罪，控罪指3人於2020年12月1日，在香港九龍深水埗西洋菜北街警察體育遊樂會停車場，無合理辯解而用火損壞香港警務處的警察貨車，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

首被告徐君浩(右)，及馬富善(中)。(劉安琪攝)

官不接納徐是屈打成招

法官裁決時指，辯方早前就首被告徐君浩招認呈堂性提出爭議，指他被捕後曾遭警方毆打及恐嚇。惟法官認為，當日雖有警員見到徐被另外兩名警員帶到指稱毆打地點，但他未目擊毆打威嚇事件。再者，在錄取錄影會面期間，徐在精神或身體上未見異樣，他更主動及積極地回應所有問題。相反徐庭上的證供卻有相當多矛盾及差異之處，故未接納徐的說法，裁定徐的招認是在自願下作出並可呈堂。

徐警誡招認縱火經過

法官續指，徐警誡下招認曾參與縱火，投擲汽油彈到該停車場，會面紀錄中更非常詳盡地描述包括行走路線，與另外兩名男子配合及分工，怎樣到唐樓拿取汽油彈帶到現場，先後向停車場投擲，重組案情更清楚展示包括怎樣投擲的動作。法庭認為，控方已能在毫無合理疑點下證實徐曾干犯此縱火罪。

閉路電視影片拍到另兩被告

至於另外兩名被告，兩人質疑其身份難以在閉路電視片段中被確認。惟法官認為，從所有閉路電視片段組合來觀看，兩人的衣服、身材及步姿以至容貌，已可確定他們的身份，加上其他檢取的證物，包括衣服、收據及在上述唐樓發現他們的 DNA 等，認為可在毫無合理疑點下證實他們確曾參與犯案，裁定3人均縱火罪成。

案件編號：DCCC 738/2021