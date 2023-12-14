IT專才年近半百考督察　克服體能考驗　英國回流女藥劑師屢敗屢戰

警隊近年積極「搶人才」，不少專業人士「轉換跑道」成為警務人員。旺角警區早年成立「薪火計劃」，至今成功協助194人投考警隊。現年49歲、從事科技行業的輔警的周燮穎（Simon），在2019年反修例事件遇上示威者堵路，決心加入警隊，保家衞國，年近半百的Simon首要克服年紀及體能，經教官訓練下，成功通過體能考試。



28歲的藥劑師丘凱彤自小在英國成長，為圓「警察夢」回港加入輔警，再投考警隊，卻因中文能力六度投考「落榜」，經教官指導終於成功「過關」。兩人正準備入學堂，接受見習督察訓練。



年近半百的周燮穎轉換跑道當警察，希望維持香港的穩定治安。(余睿菁攝)

從事科技行業超過20年的周燮穎（Simon）早年成為輔警，現年49歲與妻子育有一名4歲兒子，Simon選擇放棄安全穩定工作，決定投考督察，主因受到2019年反修例事件影響，他憶述，當時剛與妻兒在中港城吃飯後駕車回家，兒子當年只有兩個月大 ，很快就在車中睡覺，途中在一個迴旋處遇上數百名抗爭者，車輛完全沒法前行，當時他擔心無法回家，亦心痛「香港點解會變成咁」，下定心決要維持香港穩定和治安。

「佛山出世，嚟咗香港幾十年，係愛國愛港」

他又指，希望利用個人專業，協助警隊打擊網絡罪行，他稱在出任輔警時，有為網罪科設計軟件，以偵測可疑郵件；他又提到，近年地緣政治升級，「作為佛山出世，嚟咗香港幾十年嘅人，我依然係愛國愛港」，希望可以保家衞國。

希望將來可以上新聞 令妻子引以為榮

年近半百才轉行，Simon承認體能是一個大難題，「兩年前引體上升我一下都做唔到，2.4公里我係跑唔完，跑咗1k(公里)，行咗1.4k」，不過，透過薪火計劃的體能工作坊，體能大幅進步。Simon又稱，從薪火計劃了解到投考流程，如面試技巧、考試要求、時事問題等，他指曾有長官曾跟他說，無論投考過程、學堂訓練、抑或將來面對警務工作，都要有「態度」及「增長思維」，不要以為自己年紀大，就比其他年輕人「識多好多嘢」，要以謙虛的態度與人相處，及每天都要有追求知識增長的心。

為人丈夫及父親，Simon同時承受家庭壓力，在輔警上街時，太太曾問他一句：「幾時返嚟」，囝囝也問一句：「爸爸幾時返嚟陪我玩？」令他有很大感觸，但希望有朝一日當他出現在新聞媒體之時，家人都會對他引以為榮。

英國長大的丘凱彤，因中文能力欠佳，3年來6次投考都失敗，透過薪火計劃教官協助，終於克服難關。(余睿菁攝)

藥劑師自小英國成長 獲長官親教中文

輔警丘凱彤現年28歲，早於9歲時已隨家人到英國生活，在英國完成大學學位，並成為一名藥劑師，但她表示，「警察夢」從小已萌芽，在英國讀大學四年級時，已參與海外警隊學長計劃，在外國長大，英文能力是她一大優勢，但中文能力卻成為障礙，過去3年來她曾經6次投考均被中文寫作「打敗」。

在她加入薪火計劃後，長官為她提供額外的教導及寫作訓練，幫她修改作文，再給她意見，教她如果將文句寫得通順，提升了中文能力，終於在今年成功通過中文寫作一關，現時已通過最終面試，等待進入學堂受訓。

阿彤自言曾是一名接近140磅的女孩，所以要應付體能測試，教練會因應其實際情況提供針對性建議，助她成功通過體能測試。

旺角警區「薪火計劃」收570名學員助194人投考

旺角警區自2017年開展「薪火計劃」，為有志投身警隊人士提供面試工作坊、體能訓練課程、前警察學院教官分享會、中式步操、司法系統工作坊及社區參與活動等各種訓練等，截至2023年11月，「薪火計劃」已招收近570名學員，成功投考人數達194人。

警察招募組將於本月16及17日，於警察學院舉行第七次「警察招募體驗日」，有意投考者可即場報名及參與部份遴選，包括體能測試，而相關成績會在三個月內有效。