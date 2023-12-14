深圳即買即退稅　邵家輝料對港有挑戰惟暫影響不太大

深圳政府由本周一（11日）起，試行離境退稅「即買即退」措施。立法會批發及零售界功能界別議員邵家輝今早（14日）於港台節目《千禧時代》表示，大部分港人北上目的為吃喝玩樂，並非購買奢侈品，認為新政策對香港零售業有挑戰惟暫時影響不太大，建議政府應向內地爭取一簽多行，吸引8,000萬大灣區居民來港消費。



深圳政府由本周一起，試行離境退稅「即買即退」措施，境外旅客在當地試點商店內，消費人民幣滿500元，只要持單據及《境外旅客購物離境退稅申請單》，便可即場退稅，目前首批試點商店均位於羅湖區萬象城。

邵家輝倡港府向內地爭取一簽多行

深圳政府近日推出離境退稅，邵家輝表示香港為免稅港，亦無銷售稅，產品款式豐富及新穎；加上港人北上目的為吃喝玩樂，而非購買奢侈品。另一方面，由於內地居民無法受惠，估計他們仍然會來港購物，因此認為對本港挑戰不大。

不過，邵家輝指「又唔會完全冇影響」，他指若深圳的售價便宜，加上人民幣匯率吸引，能抵銷北上的成本，精明的港人可能到深圳購物。他反而建議政府應向內地爭取一簽多行，讓大灣區約8,000萬名居民來港消費。

黃傑龍︰未至於將香港客搶晒

黃傑龍認為深圳政府積極進取，政策具針對性，爭取港人北上消費。但他認為，香港零售業傳統上能為顧客帶來信心，不必擔心錯買冒牌產品，相比深圳仍存有優勢，「未至於將香港嘅（顧客）搶晒佢。」

黃傑龍並認為鼓勵消費的活動，可交由商界負責，但建議港府在政策層面上做多一點，例如討論深圳居民的一簽多行，甚至大灣區居民的一簽多行。