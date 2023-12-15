今日必看8分鐘｜北京地鐵事故公布調查報告｜英空中飛人表演失手

北京昌平線車廂分離 官方公布515人送醫 102人骨折初步調查出爐

北京地鐵昌平線昨日（14日）晚間因車輛故障，致兩節車廂發生分離情況，迫停區間。今日（15日）上午，「北京交通」發布最新通報，指事後共有515人送醫院檢查，其中骨折102人，無人員死亡。當局又公布初步調查結果，顯示事發時後車未能有效制動，造成與前車追尾。

大角咀中型貨車剷上行人路 撞爆759阿信屋落地玻璃 司機受傷

今日（15日）上午10時21分，警方接報一輛中型貨車駛至大角咀福全街59號對開時失事，剷上行人路撞爛「759阿信屋」的櫥窗玻璃，年約60歲男司機膝蓋受傷，救護車在場協助，警方正調查意外起因。

現場消息稱，一輛載有多條鐵枝的貨車，司機在卸貨後沿福全街離開，其間司機報稱有途人衝出過馬路，他扭軚閃避，但疑「油門當迫力」，結果失控剷上行人路直撼「759阿信屋」一幅3米乘1.5米的落地玻璃。玻璃登時粉碎，貨架貨物散落一地，幸沒殃及途人，司機自行倒車並報警求助。

灣仔軒尼詩道天降花盆砸中七人車 擋風玻璃碎裂

今日（15日）早上10時28分，灣仔軒尼詩道協生大廈有花盆由高處墮下，砸中停泊路邊的一輛七人車。七人車車頭擋風玻璃碎裂，地下遺下沙泥，事件中幸無人受傷。警方接報到場登樓調查，已經尋獲物主了解中。

中區花園道5車撞4人輕傷 往中環方向近纜車站部份行車線一度封閉

今日（15日）早上8時55分，中環花園道近纜車里有5車相撞，包括1輛私家車及4輛的士相撞。事件中4人輕傷，經救護員檢查後拒絕送院。現場可見，黑色寶馬車頭嚴重損毀，其中一輛的士車尾亦被撞至變形，兩車均由拖車公司拖走處理；警方正調查事故成因。

上午10時20分，運輸署表示，較早前因交通意外而封閉的花園道（往中環方向）近山頂纜車站的部份行車線現已解封。

廟街夜繽紛開鑼 32美食及特色檔供掃街

廟街夜繽紛/廟街夜市今晚（15日）8時半開鑼，32檔美食及特色攤檔將聚首在廟街，供市民旅客掃街，遊人可品嘗到魚蛋、燒賣、煎釀三寶等香港小食。旅發局指，廟街是香港最具標誌性的地方之一，受旅客歡迎，冀透過今次活動「執靚個場」，激活這個香港夜蒲點。

工展會明開鑼 晚上7時免費入場 阿一鮑魚無懼北上熱推1蚊福袋

第57屆工展會明日（16日）開鑼，為疫情復常後首個工展會，900個攤檔今日（15日）進行最後準備，廠商會會推出晚上7時後免費入場的安排，冀可吸引港人留港消費及內地客入場，又稱不擔心港人北上對工展會有影響，預期生意額可突破10億元，入場人數也可有5%至10%增長。

天文台料香港明日最低溫12度 北上注意 深圳低見9度廣州7度

天文台天氣報告指，一道冷鋒會在明日（15日）橫過華南沿岸，該區氣溫顯著下降及有幾陣雨，香港市區明日最低氣溫預料為攝氏12度。打算北上港人也要注意，明日華南地區的氣溫亦會隨之降溫，據中央氣象台預測，深圳及廣州明日最低氣溫，分別料為9度及7度。

另外，天文台預測平安夜（24日）當晚香港氣溫介乎15度至21度。

英國馬戲團「空中飛人」33呎高空表演失手 觀眾目擊

英國諾福克郡（Norfolk）的1個馬戲團近日出現恐怖意外。一名特技演員在進行表演時失足、從最少33英尺（約10米）的高空墜落地面。