今日必看8分鐘｜元朗的士命案警拘兩女｜東頭邨火男欠債逾百萬

元朗的士命案｜警天水圍拘捕兩名女子 涉嫌謀殺及協助罪犯

元朗發生命案。今日（20日）凌晨4時許，一名48歲姓莫男子和兩名女子在水邊圍邨登上新界的士後，疑因感情問題爭執，其間男子被利器傷及胸口，送院後不治。警方將案件列作謀殺，今早在天水圍天晴邨晴碧樓拘捕兩名36歲及37歲女子，分別涉嫌謀殺及協助罪犯，元朗警區重案組接手案件。二人分別報稱為主婦及無業。

黃大仙東頭邨火｜男戶主做三行欠債逾百萬元 趁妻女熟睡持刀施襲

黃大仙東頭邨貴東樓7樓一個單位，今晨發生火警，姓王（49歲）男戶主被發現倒斃屋內成焦屍，同齡姓盧妻子、16歲長女有刀傷，連同12歲幼女一併送院，警方重案組接手，列作火警及傷人案，起火原因仍有待調查。消息稱，男戶主做三行，最近透露工作不愉快，且疑沉迷賭博欠債逾百萬元。有人趁妻子睡夢中突然持刀施襲，長女護母同告受傷，3母女逃出單位向鄰居求救，未幾單位即告起火。

甘肅地震｜鄰居一家四口被埋炕底 村民徒手刨出3人 9歲兒童遇難

昨日（18日）深夜23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，並波及青海，已導致過百人死亡。在積石山縣大河家鎮周家村，有村民透露鄰居一家四口被埋炕底，村民徒手刨出3人，可惜一名9歲兒童不幸遇難。

蔡天鳳案｜鄺家三父子案交高院審 鄺母申保釋鄺港智插嘴被制止

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解，其前夫鄺港智一家四口早前被控謀殺和妨礙司法公正等罪。鄺港智的女友人和一名遊艇公司職員，因涉協助鄺潛逃先後被控協助罪犯。三案今（11日）一併在九龍城法院再提訊，控方加控前夫鄺港智、前家翁鄺球及鄺港傑一項阻止合法埋葬屍體罪，三人涉謀殺案將交付至高等法院審訊，還押至明年1月29日在東區法院作提訊日。蔡的前家姑再次申請保釋，蔡的前夫卻在犯人欄插嘴，即被懲教人員制止，其母最終保釋被拒。

西貢大網仔路城巴車尾着火 火勢猛烈濃煙沖天

西貢有巴士起火。今日（20日）下午2時許，一輛城巴於大網仔路一個停車場附近起火冒煙，途人及涉事巴士司機見狀報警。消防接報到場時火勢已熄滅，事件中幸無人受傷。由網上影片可見，該輛城巴車尾起火，火勢越燒越猛烈，並冒出大量濃煙直捲半空。警方及消防正調查起火原因，初步懷疑是車上有電線短路肇禍。

海關搗旺角兩私煙儲存倉 檢260萬元貨拘1男 揭旅行裝束掩飾分貨

海關昨天（19日）在旺角進行反私煙拘捕行動，成功搗破兩個私煙儲存倉庫，檢獲總共約70萬支私煙，市值約260萬港元，應貨稅值約170萬港元，並拘捕一名58歲本地男子，他報稱為地盤工人。海關指，被捕男子當時手拉行李箱，試圖用旅行的裝束分銷私煙，增加海關偵查難度。

粉錦公路白色福士疑逆線行駛 猛撼迎頭私家車釀4傷

今日（20日）下午1時49分，八鄉粉錦公路近打石湖村發生交通意外，兩架私家車相撞，據報一名司機被困車內昏迷。救護員趕往現場，兩男兩女清醒獲救送院治理，警方正調查意外原因。現場消息指，當時銀色私家車往上水方向行駛，一輛白色福士私家車則逆線往錦田方向行駛，銀色私家車見狀一度響咹但白色私家車未有反應，最終相撞。據了解，銀色私家車車內有一對父母及一名年約18歲的女兒，白色私家車司機則為非華裔男子，4人清醒送院治理。

旅發局餐飲消費券｜周三10時起搶$100晚市券 官方教3招增成功率

旅發局推出20萬份「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，市民明天（20日） 上午10 時起可於旅發局的電子平台免費領取第一批共10萬份餐飲消費券，每份價值100元，涵蓋全港近130個商戶﹑合共超過630間「優質旅遊服務」計劃認可食肆及酒吧。

冬至低見10度應節 新界再低幾度 天文台料寒冷天氣持續至下周一

寒冷天氣持續！天文台表示，冬季季候風會在未來數日，持續為華南沿岸地區帶來寒冷及乾燥的天氣。冬至當日（本周五、22日）將會低見10度，新界會再低幾度，本周四至下周一的最低氣溫，都徘徊在11、12度之間，天氣寒冷要注意保暖。天文台預測，下周華南地區天色大致晴朗，隨著季候風緩和，下周中期氣溫稍為回升。

土瓜灣哥登堡餐廳貼「最後一次聖誕大餐」海報 預告明年結業

屹立土瓜灣40多年的哥登堡餐廳有「平民扒房」之稱，店面近日貼出寫有「最後一次聖誕大餐」海報，指租約期滿，告別土瓜灣，多謝街坊40多年來的支持。