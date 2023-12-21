李卓人姨仔認取走證物　認妨礙司法公正囚半年　聞判後向姊微笑

前支聯會主席李卓人妻子鄧燕娥的胞妹鄧燕梨，被指在執法部門持法庭手令搜查鄧燕娥住所前，兩度進入單位取走手提電腦和電話。她早前承認一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，案件今（21日）在西九龍法院判囚6個月。被告聞判後向旁聽席家姐鄧燕娥方向微笑，並緊握拳頭在胸前輕微揮動。鄧則以相同動作回應，並高呼「加油」。



被告鄧燕梨(前)。(凌子淇攝)

官指被告一直循規蹈矩

裁判官曾慶東判刑時引述背景報告指，被告年幼先後喪失父母，在教會環境下教育成長，過去一直循規蹈矩。她在校更為模範學生，畢業後曾在不同公益機構工作。她如今坦白認罪，法庭接納其有悔意。

未有證據曾干擾電子器材

曾官續指，被告胞姊鄧燕娥所涉的罪行雖非輕微，亦非最嚴重。正如辯方所言，無證據顯示被告在獲取涉案電子器材後，曾破壞或干擾它們。警方調查後，亦未在該些物品中發現犯罪資料，或對鄧燕娥的案件有任何影響。曾官最後考慮到，被告過去積極為社會工作、品格良好，認為涉案行為屬一次性，她的重犯機會低，判其囚6個月。

被告鄧燕梨（63歲，無業），被控於 2023 年3月9日在香港，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即在香港警務處向鄧燕娥位於香港九龍荔枝角的住所進行搜屋前，鄧燕梨於上述日期兩度進入該單位，以從該單位移除關乎鄧燕娥的相關案件證物，從而阻止該等案件證物被檢取及/或干擾該等案件證物。

李卓人妻子鄧燕娥聞判後向妹妹說：「加油。」(劉安琪攝)

案情指，鄧燕娥於今年3月9日涉「勾結外國或者境外勢力」被捕後，自言沒有其位於美孚新村單位的鑰匙，故透過法律代表聯絡被告到該單位開門，以讓警方入內搜查。

電腦及手機只有其姊與夫的信及照片

警方事後調查發現，被告在警方搜屋前曾進入單位兩次，分別逗留69和41分鐘。警方於同月11日拘捕被告，在其身上檢取了屬於鄧燕娥的手提電腦和手提電話。被告在警誡下說：「我前日知道我家姐被人拉，我就下畫返咗去美孚個單位拎番。」上述檢取物品之後送往法證檢驗，在內發現鄧燕娥的個人照片，及她給其丈夫的信件的照片等。

沒有考慮後果才會犯案

辯方求情時坦言，被告的行為雖然愚蠢，但皆因當時她「度過一生的姐姐」被捕，在沒有清晰考慮後果下才會犯案。辯方另指，該些電子儀器僅載有一些個人資料，案情未指出內裏有任何資料與調查有直接關係。

案件編號：WKCC 4112/ 2023