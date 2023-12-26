民安隊增訓練班應對極端天氣　資深主任難忘2018年颱風山竹襲港

2023年極端天氣不斷，在橫風橫雨的街頭除了消防員及警員身影外，亦會見到民安隊。投身民安隊已23載的民安處高級行動及訓練主任（新界）趙汝泰表示，要數最深刻的經歷必是2018年面對颱風山竹來襲，當時本港滿目瘡痍，交通接近癱瘓。



趙汝泰憶述，當時民安隊未有安排人手做颱風後社區復元，故當日他與同事需緊急召集隊員回來協助，而山竹過後隨著極端天氣增加，民安隊亦在今年設安排人手協助善後工作，亦開始增加鏈鋸操作培練班及水災搶救訓練班，以應對極端天氣。



公務員事務局早前向100名表現傑出的公務員頒發公務員事務局局長嘉許狀，當中趙汝泰亦有獲獎。對於獲獎，他稱「個獎唔係我自己」，認為此獎是政府對民安隊嘉許，「榮耀係歸於民安隊同民安處。」



▼ 重溫2018年9月中「山竹」襲港情況 ▼



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地球暖化，本港出現極端情況更加頻密，今年更在短短兩個月內經歷9號風球、10號風球及「數百年一遇大暴雨」，民安隊亦多次出動，除了到追風熱點呼籲市民遠離岸邊，亦參與大澳撤離行動及協助清理路障。對投身民安隊已23載的趙汝泰，最為深刻的並不是近月的極端天氣，而是2018年颱風山竹，「嗰次好深刻，因為嗰日行動同訓練部同事都返哂嚟，自動波咁做嘢。」

他憶述，當日本港受颱風吹襲後多處現塌樹，導致交通接近癱瘓。由於當時民安隊未有安排人手做颱風後社區復元，故當日他與同事需緊急召集隊員回來協助，而最終亦有超過100人願意回來幫手，「有啲人返返下工，返返轉頭，轉去民安隊再當值。」

說起民安隊，他總會掛上自豪的笑容。雖然近年民安隊人手短缺，實際人手與編制人手距離約有700人，但趙汝泰表示，每次接獲任務都會有足夠成員願意歸隊提供服務，形容是關關難過關關過，「每次收到任務都會諗邊度搵咁多人呀？但每次都搵到好多人返嚟。」

不過，隨著極端天氣增加，民安隊亦在今年設安排人手協助善後工作，趙汝泰透露，近年來亦開始增加鏈鋸操作培練班及水災搶救訓練班以應對極端天氣，而今年就已訓練超過200名的鏈鋸操作員及70個水災搶救員，目前累計鏈居操作員及水災搶救員人數已達829人及 483人。

另外，民安隊亦安排近100位隊員，參與消防及救護訓練學院提供的激流搶救訓練、滅火詶練及搶救技術訓練，隨此之外亦加強鏈鋸裝備，以及水災搶救員所使用的助浮衣、訊號燈、浮水繩、多功能行動頭盔等裝備。

民安處行動及訓練主任（社區教育）蕭寶華補充，除了加強訓練及裝備外，民安隊亦已舉辦19次「緊急事故公眾安全教奇計劃」，共2,643名社區人土參與。另外，單在2023年民安隊已舉辦了8次「緊急事故公眾安全教育計劃」，共有1,693人參與，令一些高風險地區的市民提高警覺，加強當區居民的防災意識，為風季來臨前作好準備。

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公務員事務局早前向100名表現傑出的公務員頒發公務員事務局局長嘉許狀，當中趙汝泰亦有獲獎。對於獲獎，他稱「個獎唔係我自己」，認為此獎是政府對民安隊嘉許，「榮耀係歸於民安隊同民安處。」

他又鼓勵更多人加入民安隊，指民安隊的工作甚有意義，而現時亦做做全年招募，希望可以盡快安排訓練予有志人士，歡迎所有希望在公餘時間做拯救生命工作的人士加入。