入境處：聖誕假三日逾100萬人次出入境　部署人手迎元旦高峰

聖誕節長假大批市民出外遊玩，入境處處長郭俊峯今（29日）表示，聖誕節23至25日三日期間，各口岸每日有超過100萬出入境人次，數字接近疫情前、即2018及2019年最高的120多萬人次，料元旦前後、即12月30日至1月1日也會有較多人次，入境處會部署與聖誕節相應人手，維持出入境暢順。



入境處處長郭俊峯今（29日）表示，聖誕節23至25日三日期間，各口岸每日有超過100萬出入境人次，數字接近疫情前。（歐嘉樂攝）

入境處處長郭俊峯今表示，聖誕節23日至25日，各口岸錄得超過100萬出入境人次，而疫情前、即2018及2019年，最高峰錄120多萬人次，形容數字相當接近疫情前。

他稱聖誕高峰期間，各口岸運作相當暢順，未來12月30日至1月1日元旦高峰，入境處繼續部署大批入手在口岸，大致與聖誕節假人手相同，不少人員需取消休假，維持人手保障出入境暢順。