BL漫畫信和消失原因未明　淫審前委員稱若明顯屬淫褻　可先令下架

旺角信和中心有漫畫店稱因應「當局要求」停售BL漫畫（Boy's Love，即男性之間戀愛的漫畫），但從警方或電影、報刊及物品管理辦事處回覆，目前仍未能證實當局是誰、曾否「要求」或勸喻停售。



曾擔任淫褻物品審裁委員的教育政策關注社主席張民炳指，一般收到投訴後，執法部門會將相關刊物或光碟等送往淫褻物品審裁處評級，在明顯違反《淫褻及不雅物品管制條例》或明顯屬第三類淫褻物品，執法部門有權要求下架，而在不明顯但懷疑越過法律底線情況下，也可勸籲方式促停售。



他又指，淫審員在評級時會考慮社會接受道德程度，「同性性行為可能直接評為三級，如果當時社會接受唔到個尺度嘅話，睇嚴重性啦。」



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網上有貼文指一名學生將BL漫畫帶到學校被沒收後，有教師或家長向執法部門投訴，旺角信和中心隨即全部漫畫店無再售BL漫畫。其中一間原有售BL漫畫的店舖職員表示，「政府執法部門、警察個啲」數日前曾上門查訪，並指不能賣BL漫畫，之後店內停售BL漫畫，更預計永遠也不會恢復出售。

電影、報刊及物品管理辦事處：本月沒有收到有關不良意識漫畫的投訴

不過，警方回覆稱當警方接獲任何投訴，定必依法調查，發現有違法行為，定將果斷執法，未回應是否曾往信和中心巡查漫畫店，而電影、報刊及物品管理辦事處周六亦回覆指，本月並沒有收到有關不良意識漫畫的投訴，不評論個別個案。

BL漫畫信和消失，令人猜測BL漫畫是否被禁。曾擔任淫褻物品審裁委員的教育政策關注社主席張民炳接受《香港01》訪問時指，現行做法下，警方等執法部門收到投訴，會先將書、漫畫或光碟等檢往淫褻物品審裁處評級，若評為二級不雅物級要「包膠」警告且不能售予18歲以下人士；三級則屬淫褻物品，屬於禁售產品。若被查到違反規定，店舖負責人或店員等有機會要負上法律責任。

曾擔任淫褻物品審裁委員的教育政策關注社主席張民炳。（資料圖片）

至於執法部門是否有權力直接命令店舖下架特定產品？張民炳認為，若警方等執法部門憑經驗，認為該些物品明顯「過唔到骨」，可以直接送法庭提控，嚴重情況下，也可以要求店舖直接下架物品，「好似犯罪現場咁，拉到個疑犯，仲係疑犯，都要封鎖現場一樣。」

他又說，若情況「唔係明顯得咁緊要」，但懷疑有越過法律底線，執法部門也可以用勸籲方式，要求店家停售相關產品。

張民炳：評級視乎社會接受尺度

問及BL漫畫評級方面，他指淫審員也會按當時大眾所能接受的道德標準去評級，「同性性行為可能直接評為三級，如果當時社會接受唔到個尺度嘅話，睇嚴重性啦，明顯有交合但睇唔到性器官可能二級，睇到性器官就係三級。」

根據電影、報刊及物品管理辦事處網站，淫審處、海關及警務處均是《淫褻及不雅物品管制條例》的指定執法機關，會監察在市面流通的物品，有需要時會把懷疑違例物品交與淫審處評定類別及轉介警方調查，雖然沒有規定一定要在發售前將物品送檢，但出版商可自行把有關物品呈交淫審處評定類別。

根據條例，不論發布者是否知道該物品是第二類不雅物品，如被裁定發布不雅物品罪名成立，首次定罪最高刑罰是罰款港幣40萬元及監禁12個月；若發布第三類淫褻物品、管有淫褻物品以供發布，或輸入淫褻物品以供發布，不論發布者是否知道該物品是淫褻物品，若被裁定罪名成立，最高刑罰是罰款港幣100萬元及監禁3年。