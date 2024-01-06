資助青少年私營牙科檢查料明年初實施　醫衞局冀訂出可負擔自付額

醫衞局近日根據口腔健康及牙科護理工作小組建議，計劃推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助中學生使用私營牙科檢查服務的部份費用。醫務衞生局常任秘書長陳松青表示，料會參考慢病計劃的模式，讓有意參加的牙醫或醫療機構自願加入，並希望在明年初落實相關計劃，希望今年內與牙醫學會討論相關費用。陳松青又提到，港大醫學院早前推出「學前兒童口腔健康服務」，留意到有不錯的成效，局方亦有計劃考慮會擴展「學童牙科保健服務」至學前及幼稚園範圍。



醫衞局近日據口腔健康及牙科護理工作小組建議，計劃推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助中學生看牙醫。（資料圖片）

青少年護齒共同治理先導計劃將資助13至17歲青少年使用私營牙科檢查服務

醫衞局會根據口腔健康及牙科護理工作小組建議，計劃推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助13至17歲的中學生看牙醫。醫務衞生局常任秘書長陳松青今出席電台節目時表示，相關計劃會參考慢病計劃模式，讓有意參加牙醫或醫療機構自願加入。

他又指，明白基本預防價錢必需較治療費用便宜很多才可以令計劃更吸引，及養成預防習慣，故年內會與牙醫學會討論相關資助範圍及共付額，希望可以談到一個可以負擔的價錢，「好似基本預防包啲咩？如果包洗牙，發現要補牙收費又點？」他透露，局方希望可以談到以套餐形式消費，而政府則給予定額的資助，至於共付額則會由醫生來決定。

醫務衞生局常任秘書長陳松青。（歐嘉樂攝）

他又提到，政府推動不同群組建立定期檢查牙齒的習慣，如正計劃擴展醫療券在內地的使用範圍，涵蓋至深圳的牙科醫療服務機構，而目前已經收到不同機構表達有興趣參與，對計劃可以找到有足夠的機構感樂觀。另外，關愛基金長者牙科服務資助必須與鑲假牙相關的要求，亦會在今年第三季取消，並將服務擴展至補牙等服務。

至於學前兒童方面，陳松青指，留意到港大醫學院早前推出「學前兒童口腔健康服務」有不錯的成效，局方亦有計劃考慮會擴展「學童牙科保健服務」至學前及幼稚園範圍。