今日必看8分鐘｜觀塘車禍孕婦終離世｜元朗屋苑保安拒開閘

觀塘車禍｜捱撞孕婦今早心跳停頓 終搶救無效不治

觀塘周二（9日）發生嚴重車禍，一名懷孕4個月的31歲姓陳女子遭一輛貨車撞倒，頭部重創送院搶救，情況危殆，而腹中胎兒已失去心跳。事主家人連日憂心忡忡，在病房外守候，今日（11日）上午獲告知陳婦心跳停頓，施以強心針搶救，惟至11時32分證實不治。

灣仔運動場陸運會 15歲女生昏迷送院搶救

一名15歲中四女生今日（11日）在灣仔運動場出席陸運會時，突然頭暈、頭痛和作嘔徵狀，其後暈倒，昏迷送院搶救。消息稱，事主後腦有血管瘤爆裂，疑出血性腦中風，須留醫東區醫院腦科病房。有了解心血管疾病的醫生解釋，年青人出現血管瘤多為先天性，可以全無症狀，而且突然發病難以預防，發病宜盡快送院。

長沙灣道交通警鐵馬七人車相撞 男警受傷送院治理

今日（11日）下午1時許，美孚新邨對開的長沙灣道與荔枝角道交界，一輛警察交通部電單車撞到一輛掛中港車牌的七人車車尾，警察鐵馬其後翻側，男警受輕傷，坐在路邊石壆倚著鐵欄，救護員為其檢查傷勢，其後送院治理。警方正調查意外成因。

社交平台流傳一段車Cam片段，拍攝到事發經過。當時警察鐵馬由荔枝角道右轉入長沙灣道，在美荔道變電站對開的巴士站前，交通警一直望向左邊觀察路面情況，並一度低頭，未有注意前方七人車尚未駛出路口，結果鐵馬繼續向前駛，猛撞七人車車尾，交通警一度凌空彈起衝前。其後交通警準備落車時，失平衡倒地，鐵馬翻側，他起身後一度向七人車司機舉手示意，片段就此完結。

元朗原居民殯葬區30個金塔被毀 下攸田村村長 後人好無奈

位於元朗下攸田村的十八鄉原居民殯葬區，逾30個金塔被毀壞，部分被打開，更有被打爛。下攸田村村長表示，過去兩日收到掃墓人士報告指周邊有異樣，還以為是動物所為，經仔細檢視情況，加上損毀數量之多，懷疑是人為破壞於是報警。

圍方2.0｜元朗屋苑保安拒開閘：報警啦 疑拉爛唧車 送貨員咁做

港鐵旗下大圍商場「圍方」一名保安員曾喝罵鐵騎士「躝啦」，囂張態度引來各界嘩然。網上日前流傳影片，有送貨工人表示前往元朗一個私人屋苑時遇上囂張保安，他按照客人指示打算進入停車場送貨，但保安員拒絕開閘放行，他改用電唧車打算推貨入內再受阻，另一名保安員表現狂妄，揚言「報警」，甚至試圖拉走電唧車，但不慎自己跌落地，送貨員見電唧車被刮花，爆粗指責保安員損毀其電唧車，「𠵱家爛X咗…幾萬蚊，賠X死你…等差佬錔你」，涉事保安員頓失霸氣，捱罵約1分鐘才反駁「影啦，你𠵱家闖入私人土地」。

科技券詐騙｜警拘35人涉款逾千萬 一條龍製假文件拆帳呃資助

前元朗區議員林進前日（9日）被捕，據悉涉及政府資助的「科技券」騙案；行動中警方另拘捕多人。今日（11日）商業罪案調查科交代詳情時指，去年7月起接獲創新科技署轉介，發現有詐騙團伙利用中介公司，招攬不同商戶申請科技券，再合謀拆帳騙取資助；更會提供一站式服務，包括替申請人製造虛假營運證明、付款紀錄等；甚至透過親友開設多間科技服務供應商，聯同申請人騙取資助，當中涉及50宗案、涉款約1,036萬元；其中3宗申請已獲批，共發放45萬元資助額，最大一宗批出20萬元。商罪科及重案組過去兩天（9至10日）以「串謀詐騙」、「企圖欺詐」及「欺詐」等罪拘捕35人，相信分屬3個犯罪團伙，包括8名虛假科技服務供應商董事及公司秘書、23名店鋪負責人及4名中介公司負責人。據了解，早前被捕的林進相信為科技券申請人。

國泰取消航班｜林紹波向旅客致歉並會汲取教訓 稱重視與前線溝通

國泰航空自去年12月中起持續有航班取消，今日（11日）再有至少20班機取消。運輸及物流局局長林世雄今表示，國泰在事件中，無論溝通還是善後措施都做得不好，長遠會要求國泰提交人手安排及航班編排數據。

深水埗小食店閉門失火 近百人需疏散 消防開喉撲救

深水埗發生閉門失火意外。今日（11日）凌晨近4時，警方接獲多人報案指，桂林街129至131號一間小食店冒煙起火，附近約90名居民需要疏散，消防接報到場，出動一條喉和一隊煙帽隊，最終將火撲熄，經調查後相信電線短路肇禍，事件中無人受傷。

海關大澳破走私案｜檢3100公斤龍蝦值$124萬 扣查5輛電動三輪車

農曆新年將至，內地對貴價食材的需求有所提升，有不法分子昨日（10日）在大澳走私一批龍蝦，海關人員及時到場破獲，最終檢取3100公斤龍蝦，市值約124萬元，並拘查5輛電動三輪車。海關發現不法分子將走私活動移師至更偏僻、更狹窄的街道上進行，並藉著電動三輪車的高速在狹窄街道走私。