圍方2.0？元朗屋苑保安拒開閘：報警啦　疑拉爛唧車　送貨員咁做

港鐵旗下大圍商場「圍方」一名保安員曾喝罵鐵騎士「躝啦」，囂張態度引來各界嘩然。網上日前流傳影片，有送貨工人表示前往元朗一個私人屋苑時遇上囂張保安，他按照客人指示打算進入停車場送貨，但保安員拒絕開閘放行，他改用電唧車打算推貨入內再受阻，另一名保安員表現狂妄，揚言「報警」，甚至試圖拉走電唧車，但不慎自己跌落地，送貨員見電唧車被刮花，爆粗指責保安員損毀其電唧車，「𠵱家爛X咗…幾萬蚊，賠X死你…等差佬錔你」，涉事保安員頓失霸氣，捱罵約1分鐘才反駁「影啦，你𠵱家闖入私人土地」。



送貨員後來用文字補充，指報警後該名保安員涉嫌刑事毀壞被捕，批評「搵食架生嚟㗎嘛，話搞就搞，識唔識尊重呀？」，最後他照樣送貨。網民紛紛讚好，「師兄好波」、「個句幾萬蚊嚇死佢」、「行外人唔會明送貨嘅辛酸」，有人形容事件是「圍方2.0」。



保安員拒絕開啟停車場閘口。（facebook群組「香港運輸 送貨輕型客貨車van 5.5噸 9噸 包月包鐘聚集處」影片截圖）

樓主在facebook群組「香港運輸 送貨輕型客貨車van 5.5噸 9噸 包月包鐘聚集處」上載相關影片，其中1條影片大約半分鐘，顯示樓主日前到元朗某私人屋苑，由於貨單沒有詳細地址，客人要求到停車場𨋢口交收，樓主唯有依言照做，但登記完保安表示沒有詳細地址，不批准貨車入去。樓主無奈將貨車泊在外面，再用電唧車拉貨物入停車場，但保安員仍拒絕開閘放行，要求客人出來認領，但對方不肯出來，樓主爆粗反駁，然後將貨物連唧車放在車閘附近。

有保安員多次大聲叫「報警啦」。（facebook群組「香港運輸 送貨輕型客貨車van 5.5噸 9噸 包月包鐘聚集處」影片截圖）

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另一條長約1分鐘41秒影片中，其他保安懷疑處理其貨物，送貨工詢問「你偷嘢呀？」。另一名戴住防UV眼鏡的保安員多次大聲回應「報警啦！」，送貨工見到其他人移動其唧車，立即高聲喝止，揚言「你夠膽試下再掂（唧車）」。正當其他人停手時，該名保安員上前打算移走唧車，相信不懂得操作，強行拖走即跌，自己跌在地上，隨即自行起身，聽到樓主喝罵，立即上前回敬「做乜X嘢？」。

樓主見狀上前了解，發現唧車懷疑被刮花，再次爆粗指責保安員「𠵱家爛X咗…你等受靶」、「𠵱家部唧車被你刮花咗，幾萬蚊，賠X死你…等差佬錔你」、「𠵱家報警」，詢問對方編號和姓名。

警員事後到場。（facebook群組「香港運輸 送貨輕型客貨車van 5.5噸 9噸 包月包鐘聚集處」圖片）

涉事保安員頓失霸氣拒絕回應，捱罵約1分鐘才反駁「呢度關你X事，影啦，你𠵱家闖入私人土地」，送貨工立即回應「係呀，係呀，等受靶」。

樓主事後用文字補充指涉事保安員「走去拉我部唧（車）， 亂X咁扯」、「搵食架生嚟㗎嘛，話搞就搞，識唔識尊重呀？」，最後涉嫌刑事毀壞被捕。

網民紛紛讚好，「師兄好波」、「個句幾萬蚊嚇死佢」、「行外人唔會明送貨嘅辛酸」、「個客又奇怪，又唔肯出嚟收貨！件事搞到咁，又唔會出嚟了解下！」、「圍方2.0」、「呢啲係溝通問題，我諗如果個保安好聲好氣，成件事都唔同晒」。有網民分享經驗指，類似案件警方可能會再致電問會否和解，「因為就算落案刑毀，金額少過2萬都係民事訴訟」，如對方無前科，最多也只是賠數千元。

（facebook群組「香港運輸 送貨輕型客貨車van 5.5噸 9噸 包月包鐘聚集處」）