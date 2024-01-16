流感季預料橫跨農曆新年　組織推免費接種噴鼻式疫苗吸引幼童接種

衞生署上周四（11日）宣布香港進入冬季流感高峰期，感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，流感周期大約維持8至12星期，所以現時仍過高峰，預料整個流感期會橫跨農曆新年至3月。由於部份私家診所在農曆新年期間不會看診，因此呼籲市民接種流感疫苗。有組織推出免費接種噴鼻式流感疫苗計劃以鼓勵幼童接種，以減低感染風險。



有組織推出免費接種噴鼻式流感疫苗計劃以鼓勵幼童接種，以減低感染風險。（鄧宇詩攝）

疫苗學堂召集人麥肇敬指，截至1月7日，18歲以下兒童及青少年接種率仍然不足，12歲至未滿18歲的兒童接種率更只有39.5%。他指從數據可見幼童重症個案，大部份均沒有接種流感疫苗。

疫苗學堂、惠澤長者基金及蘇浙滬醫療中心(KCS)獲得流感疫苗接種贊助，供2歲至49歲人士接種噴鼻式疫苗合共120個名額，其中60個名額會給予年齡介乎2至12歲的幼稚園及小學學童接種。

麥肇敬表示，過往有研究指出，使用噴鼻式疫苗可以減低學童對接種疫苗的害怕，「如果你因為擔心打針而唔肯注射流感疫苗，而家有其他方法。」

疫苗學堂召集人麥肇敬指，截至1月7日18歲以下兒童及青少年接種率仍然不足。（鄧宇詩攝）

曾祈殷指，噴鼻式疫苗為減活流感疫苗，適合2至49歲市民，常見副作用是流鼻水、鼻塞，大約1至2日就會痊愈。他表示，有人擔心如果兒童打噴嚏或流鼻水會令疫苗成份流走或失效 ，他強調噴鼻式流感疫苗在噴入鼻腔一刻已經有效。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，流感周期大約維持8至12星期，所以現時仍未過高峰。（鄧宇詩攝）

盧先生帶同3歲的女兒到診所接種噴鼻式疫苗，他說數月前感染流感，十分辛苦，因此帶女兒接種流感疫苗；女兒不害怕打針，不過使用噴鼻式疫苗比較放心，因為小朋友打針時可能會比較緊張「郁嚟郁去」，擔心可能受傷。他表示，女兒第一接種噴鼻疫苗，有少許緊張，不過整個過程順利，沒有哭鬧。

曾祈殷表示，預料整個流感期會橫跨農曆新年至3月，由於部份私人診所在農曆新年期間不會營運。而接種後通常需要兩星期提升免疫力，對抗流感病毒，因此呼籲市接種流感疫苗。