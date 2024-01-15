消委會｜GIORGIO ARMANI等唇膏唇釉含可致敏重金屬　八成含MOSH

消委會測試市面上30款唇膏、唇釉或液體唇膏，在BOBBI BROWN、MAKE UP FOR EVER、MAC、ESTÉE LAUDER、LANCÔME、ettusais、GIORGIO ARMANI、和NARS等款樣本檢出的兩至三種可致敏重金屬，並發現八成樣本檢出可能會積累人體的礦物油物質MOSH，當中5款同時檢出MOAH。



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消委會最新一期《 選擇》月刊測試市面上30款唇膏、唇釉或液體唇膏，當中有23款為傳統支裝唇膏、7款為唇釉或液體唇膏，售價每支由65元至505元不等，每克或每毫升售價由15.5元至130元不等。

消委會測試結果發現，有八款檢出的兩至三種可致敏重金屬，且含量相等或高於1mg/kg的建議水平，對皮膚較易出現過敏人士而言需特別留意，包括BOBBI BROWN、MAKE UP FOR EVER、MAC、ESTÉE LAUDER、LANCÔME、ettusais、GIORGIO ARMANI、和NARS。

另有四款樣本亦檢出一種可致敏重金屬含量較高，包括Loréal Paris、CHANEL、TOM FORD、和Charlotte Tilbury。

在30款樣本中，亦有七款檢出香料致敏物，總量由0.003%至0.32%不等，包括GIVENCHY、L'oréal Paris、LANCÔME、GUCCI、MAYBELLINE、clé de peau、和Charlotte Tilbury。

（消委會）

消委會測試結果也有檢測唇膏、唇釉或液體唇膏內的礦物油碳氫化合物（mineral oil hydrocarbons, MOSH）。據海外研究指，MOSH是積累於人體內最多的污染物，含有礦物油成分的唇部化妝品或是其中一個攝入源頭。

測試結果發現，24款樣本均檢出MOSH混合物及其類似物，總量由1.14%至24%不等。以檢出總量最高的樣本(24%)計算，已佔歐盟食物安全局預計最高每日膳食攝入量76%。

針對短鏈MOSH混合物及其類似物（即碳分子數量介乎C10至少於C25範圍)，有五款檢出的含量較高，包括LANCÔME、CHANEL、YSL、GIORGIO ARMANI、和GUCCI，含量由5.1%至17.8%不等。

至於碳分子量由C16至C35範圍的長鏈MOSH混合物，也有四款樣本檢出有較高含量，包裝MAC、OPERA、CHANEL、及GUCCI，由11.4%至20.48%不等，本未能符合歐洲BEUC建議的安全限值。其中YSL檢出的長鏈MOSH(C16至C35)含量亦達9.9%，相當接近相關的建議限值。

除MOSH，測試結果也顯示，有五款樣本，包括：GIVENCHY、REVLON、shu uemura、YSL、及GIORGIO ARMANI，均檢出另一種礦物油物質MOAH，總量由0.06%至0.96%不等。

消委會指，儘管檢出的MOAH沒有致癌性的疑慮，但為安全起見，海外不同消費者組織分別建議唇部產品的MOAH含量應低於檢測極限水平，或提議消費者避免選用任何檢出MOAH的唇膏產品。

整體而言，30款樣本中，只有DIOR的支裝唇膏、TOM FORD、clé de peau、NARS、excel、和Charlotte Tilbury液體唇膏完全沒有檢出MOSH和MOAH。

（消委會）

Loréal Paris、shu uemura、LANCÔME、YSL、GIORGIO ARMANI、和MAYBELLINE的品牌集團表示，了解目前有關化妝品中礦物油成分的使用所涉及的爭議，而有關討論主要集中於礦物油成分的質量及其純度。該公司指，其產品所用的礦物油成分都經過淨化程序，純度均達到藥用級別,成分質量同時符合歐盟法規規定以及歐洲化妝品協會的建議。

CHANEL的品牌商則指，產品的品質符合各地的化妝品條例規定，在市面供應產品前已通過安全評估以及皮膚耐受程度等試驗。就檢測中樣本檢出的MOSH及其類似物，相信乃源自配方中所用的hydrogenated polyisobutene和synthetic wax等成分。現正計劃研究重製相關唇膏配方，以減少含MOSH成分的比例。

GUCCI的生產商表示，消委會檢測所用的儀器和方法，並不能明確分辨源自礦物油成分的MOSH和POSH，可能因此大幅高估了樣本中MOSH混合物的含量，並認為由於未能區分MOSH及其類似物的來源，導致結果並不準確。

據消委會數字，該會2023年接獲17宗與唇膏有關的投訴，較2022年的18宗略少一宗。