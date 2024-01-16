房委會現金投資結餘預測下調三成　何永賢稱公屋租金未有計劃調整

房委會今午（16日）召開公眾會議，討論關於2023/24至2027/28年度的財政預測，房委會現金及投資結餘預計由修訂後的697.4億元，跌至27/28年度的406.3億元，跌幅達三成；房屋局局長何永賢於會後見傳媒時強調，目前房委會保有盈餘，但會持續審視財政狀況以控制成本。至於公屋會否加租以補貼收入，她續指會按機制進行，暫未有計劃調整公屋租金。



房委會召開公眾會議。（資料圖片/羅俊文攝）

建築成本未來五年持續上升 27/28年升逾400億

房委會財務小組委員會主席麥萃才稱，建築成本將在未來五年持續上升，到26/27年度預料升至超過400億元；而27/28年則可能升到今年的兩倍；加上公屋租金未有調整，以至居屋收益大跌，令盈餘持續下跌。

麥萃才續指，目前的收支仍然能夠支撐公共屋邨的營運，雖有赤字，但建議房委會亦要盡可能達到收支平衡；而第二大類的商業收入，雖然建築成本上未必會加價，但由於佔比不高，預計每年僅有15億元至23億元收入。

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至於一向作為收入來源的居屋和綠置居單位，麥萃才就稱，賺得夠當然可以補貼公屋成本，但就質疑繼續依賴買賣居屋的成效；強調房委會未來要更審慎。

被問到如何令收入改善，何永賢則回應指，出售資助房屋仍是主要收入來源，惟供應與落成數要視乎當年度的土地供應；至於公屋會否加租以補貼收入，她續指會按機制進行，暫未有計劃調整公屋租金。

垃圾徵費推行在即 何永賢：4月前加強推廣教育

就早前環保署擬為3類物業，包括公屋租戶資助、派發指定垃圾袋，為期6個月；何永賢就指，垃圾袋會由環保署提供，惟為了確保順利執行，房委會將會與環境局開相關會議，計劃在推行前的2至3個月，於屋邨加強推廣、教育；並視情況，在計劃推行後要求物管公司的屋邨經理協助居民。

何永賢稱，暫未有計劃調整公屋租金。（郭梓謙攝）

未回應如何調整居屋比率

被問到早前有建議指，要增加資助出售房屋比例，何永賢則回應稱，資助出售房屋屬房委會的重要板塊；而提案涉及相當多因素，將從目前房委會的項目參考，惟她未有確實提到比例的分配，僅指「如果有新諗法會再公布」。