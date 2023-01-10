搶人才｜港漂韓文教粵語　愛港公平與文化多元：堅持留低再睇一睇

「無論佢（香港）變成點，都可以堅持睇一睇。」聰子2016年來香港讀書並留下工作，現時為「斜槓族」(slasher)，除經營小生意，亦會教授普通話及粵語，同時學習戲劇。聰子已熟練掌握廣東話這門非母語的語言，甚至自主編寫針對韓國人的粵語教學材料。



近年香港社會變動令移民潮再成熱議話題，港漂甚至香港人都在尋找下一個落腳點。熱愛嘗試新鮮事物、曾走南闖北的聰子卻直言，只因喜愛香港是相對公平、文化多元、人際界限清晰的華人社會：「我冇搵到更加好嘅地方。」



政府統計處顯示，2021年中至2022年中淨遷移人數達11.3萬，創1997年有紀錄以來新高。今屆政府首份《施政報告》亦提及過去兩年流失約14萬流動人口，並推出一系列「搶人才」政策。然而，在揮別香港大潮下，一些尚未紮根在港的人，仍以種種方式留在此城，聰子是其中一員。

來港三個月識聽廣東話

聰子2016年來到香港讀碩士，其後持非本地畢業生留港/回港就業簽證（IANG）留港工作。回想當年來港情形，聰子努力融入，到港三個月後便可聽懂廣東話，如今聽說能力至少已接近本地人九成水平。

落嚟香港嘅時候好想留喺香港，所以自己都比較留心同埋勤力（學廣東話）。 聰子

因全職工作不順利，聰子嘗試「斜槓」生活，在經營小生意之餘，為小朋友補習普通話，並利用積蓄及兼職所得讀戲劇碩士，追求戲劇夢想。去年初，補習機構想找一名老師教韓國小朋友學廣東話，詢問聰子意願。聰子本就掌握韓語，並認為非廣東話母語背景反而是一種優勢，可站在學習者角度思考如何切入，旋即開始粵語家教。

粵語拼音我都學得比較快，有時香港人唔一定識粵語拼音、或者唔一定識韓文，所以綜合來講我覺得我可以試下這份工作。 聰子

由於市面難以找到適合韓國人學習廣東話的書籍，聰子便自行編寫教學資料，教授學生日常場景中較常用的粵語詞句，並註釋韓語釋義和粵語拼音，加深學生理解。大半年來，聰子的粵語教學沒有被人質疑過。

根據政府數據，2019年後，通過不同計劃獲批申請來港的內地居民整體總數有所下降。

移民潮、人才流失下仍堅守留香港

「我唔知自己係咪人才喇，都唔一定同我有關係。」聰子笑言，近年也眼見不少內地朋友回去，內心有過猶豫，但眼見內地愈加「內捲」（簡體字內卷，指內部個體競爭激烈，只能透過高度的努力和犧牲，取得點點競爭優勢），認為回去反而是一個煎熬的過程。

在港漂群體中，部份人居港多年仍有漂泊感，與本地社會有距離，選擇回內地發展或移居海外。聰子家鄉在南方小城，在北方讀大學，曾擁有走南闖北的生活經驗，嚮往人生有無限可能，然而卻對香港產生諸多留戀。

我喺香港搬過四次屋，所以都對於唔同嘅社區，或者我去一個地方會好留心道路嘅名......以前成日去旅行嘅時候，我返到香港機場，閉眼都知點樣搭巴士返屋企。 聰子

聰子認為內地城市面積太大，人際關係隨着城市化愈發疏離、原子化，在密集的香港反而可以在街頭巷尾偶遇朋友，對這裡的人、街道和文化都十分有親切感。

「呢四年加重咗好多connection，無論佢（香港）變成點，都可以堅持睇一睇。」如今面臨即將換取香港永久居留身份之際，她暫未限定未來數十年去向，「不一定定居香港......但80%可能性（定居）吧，我冇搵到更加好嘅地方。」香港已在聰子心中佔據重要位置。

香港魅力依舊：規則明確文化多元

在大時代浪潮下仍留守，聰子提及她眼中香港的諸多優點，首先是規則明確、相對公平和透明。在內地生活時，聰子眼見太多利用潛規則的投機行為，而香港的環境令她更有安全感。

我本身唔太擅長利用潛規則獲得利益......香港的原則性很強。按規矩辦事，整個社會比較好運行下去。 聰子

聰子曾在內地電影宣傳行業工作，現在港學習戲劇、並有心從事此行業。香港從事戲劇的環境內地背景人士相當少，但兩相比較之下，聰子還是更青睞香港開放、國際化的氛圍，並稱讚香港戲劇行業在華語圈行得較前，亦支持不同的人創作，較內地更自由開放。

例如喺香港劇場見過有人除衫，但我唔係鍾意佢除衫，如果藝術創作必須要佢除衫或者做一樣野有藝術啲效果需要，香港都有空間可以做到，同埋佢地都會開始用好多technology（技術）。 聰子

在聰子看來，香港人際關係界限感清晰，大多數人不會過分關心他人，文化活動豐富、飲食生活方式多元、信息流通開放、觀念自由，「係一個幾有活力嘅地方」。

回想六年前來港情形，聰子形容是「無心插柳柳成蔭」，本不認為香港是她最終停留之地，在體會了到這城市的獨特之處，漸產生難以割捨的情感。