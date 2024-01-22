留宿幼兒中心人手比例增至1比5　未來10年服務名額可增加 48%

勞工及福利局副局長何啟明今日（14日）在立法會一個委員會指，未來將興建三所兒童之家，合共提供 30 個服務名額及增加 100 個寄養服務名額，同時，增設一所留宿幼兒中心，以及透過私人土地作福利用途特別計劃增加現行一所留宿幼兒中心及兒童收容中心的服務名額等。預計在 2035/36 年度，兒童住宿照顧服務的服務名額總數可達6336個，升幅達 48%。



在寄養服務方面，將於今年４月大幅提高寄養家庭獎勵金，並為有特殊學習需要或照顧需要兒童的寄養家庭提供額外支援及培訓。



於2023-24 年度在東區增設三所兒童之家，合共提供 30 個服務名額及增加 100 個寄養服務名額。（陳嘉元攝）

未來十年兒童住宿照顧服務的服務名額總數增加48%

立法會福利事務委員會轄下監管保護兒童機構的政策事宜小組今早開會，何啟明在會上表示，於2023/24 年度在東區增設三所兒童之家，合共提供 30 個服務名額及增加 100 個寄養服務名額。同時，將於2024/25 年度在屯門區增設一所留宿幼兒中心，以及透過私人土地作福利用途特別計劃增加現行一所留宿幼兒中心及兒童收容中心的服務名額等。

他指，預計在 2035/36 年度，兒童住宿照顧服務的服務名額總數將由現時 4275 個增加至 6336個，升幅達 48%。

而寄養服務方面，將於今年４月大幅提高寄養家庭獎勵金，並為有特殊學習需要或照顧需要兒童的寄養家庭提供額外支援及培訓。

日更幼兒工作員人手比例增加至 1比5

他又指，「 兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會」的檢討工作已完成，正逐步落實相關建議，他表示，自去年 10 月起向留宿幼兒中心發放額外資源後，每 100 個服務名額，日更幼兒工作員人手比例由 1比6.2 增加至 1比5。2024/25年度起的每年撥款亦會增至8,000萬元，繼續改善幼兒工作員人手比例、增設前線支援人員及引入專業支援、增加兒童住宿照顧服務的服務名額等。

立法會議員狄志遠引述業界人士指，聘請人手有一定困難，特別是有經驗人士。何啟明回應指，現時聘請全職工作者有一定困難，現時長者院舍亦設了不少兼職職位，加上，安老院舍部分職位可聘請海外員工，但幼兒照顧服務工作為全本地人，未來將繼續研究幼兒服務可否設立兼職職位。

立法會議會管浩明表示，現時兒童之家照顧者仍為1比8，業界指，早上有數位助理人員有幫忙，但晚上通常只有一位助理人員幫忙，關注兒童之家可否聘請外傭幫忙。何啟明回應指，兒童之家經營模式類似「家庭」，惟仍屬工作場所，由此有一定困難，但未來會與入境處、社署研究，會否有可能聘請外傭幫忙。