神經外科醫生彭家雄未為病人換指定引流閥　專業失當除牌半年緩刑

神經外科醫生彭家雄涉在2016年至2017年,治療嚴重出血性中風女病人期間,批評屯門醫院醫生為病人植入引流閥(shunt)的位置錯誤,並提出轉用可磁力調整壓力的引流閥,以治療病人腦積水的情況。病人家屬其後同意手術,惟在做畢手術後、病人出院前始發現,醫生更換了固定壓力的引流閥而非可磁力調整壓力的引流閥。



其被控四項專業失當,醫委會周六(3日)就事件進行裁決,裁定彭兩項專業失當成立,包括無按承諾為病人裝磁力引流器及向病人或病人家屬貶低其他醫生,其餘兩項專業失當不成立,處罰除名6個月,緩刑18個月。



醫委會。(資料圖片)

彭家雄批評屯門醫院安裝的引流閥全錯

屯門醫院一名嚴重出血性中風女病人早前因腦積水情况惡化,獲醫院醫生安排進行腦室腹腔引流手術(VP),惟手術後康復情況未如理想,故病人家屬在2016年12月23日病人她轉往荃灣港安醫院,並由彭家雄進行復康及針灸治療。

案情指出,彭家雄在接手病人後翻查屯門醫院的腦部CT掃描及其醫療紀錄,認為早前腦室腹腔引流手術(VP)放置的引流閥不理想,建議病人接受分流修復手術,並透過WhatsApp向其病人家屬指出屯院安裝的引流閥全錯,「或由外行人所做(May be done by layman)」。

病人付23.4萬做手術 卻未有更換磁力調整壓力引流閥

病人家屬指出,彭家雄當時提及有機會轉用可磁力調整壓力的引流閥(MPS)以治療病人腦積水的情況。病人家屬最終同意手術,並付款234,000元,惟病人接受手術後準備出院時,家屬始知術間更換的為固定壓力的引流閥,而非可磁力調整壓力的引流閥。

彭家雄被指控4項專業失當,指控其在2016年10月至2017年1月其間,不當地向病人家屬建議轉用可磁力調整壓力的引流閥;施行會令病人增加不必要感染風險的治療;無按承諾置換磁力引流閥,以及向病人家屬貶損其他醫生。

辯稱無承諾會為病人轉用可磁力調整壓力引流閥

提出病人家屬曾引述屯門醫院醫生指未來有機會轉用可磁力調整壓力的引流閥,加上自己評估過病人的情況,認為引流閥放置在病人枕骨區域的位置過後,令引流閥位的效用大減。他又指,自己從未有承諾會為病人轉用可磁力調整壓力的引流閥。

醫委會研訊小組周日(3日)就事件進行裁決,其參考過專家證人的看法,認同早前腦室腹腔引流手術(VP)放置的引流閥未能導致最佳效果。雖然專家證人指出病人病情穩定,未必有急切性要進行分流修復手術,但由於證人亦同意病人情況有可能要做分流修復手術,故在尊重醫生的臨床判斷下,認為首兩項控罰不成立。

至於其餘兩項控罰,研訊小組認為,據彭家雄與病人家屬兒子WhatsApp對話中可見,彭家雄曾明確表示病人須更換磁力調整壓力的引流閥,而家屬問及相關費用時,彭家雄計算的金額中亦有包括磁力調整壓力引流閥的價錢。研訊小組會認為上述對話顯示,彭家雄曾承諾轉用可磁力調整壓力的引流閥,惟其最終轉用固定壓力的引流閥,批評此舉是違反對病人家屬的承諾。

對於彭家雄對其他醫生的惡評,研訊小組明白其並非出自惡意,但亦不應該將自負凌駕於不對同業作出無端及貶低評論的義務,故裁定其無按承諾為病人裝磁力引流器及向病人或病人家屬貶低其他醫生兩項專業失當成立,處罰除名6個月,緩刑18個月。