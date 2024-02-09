Talter揭與球會合約　美斯除受傷須上陣　律師稱傷勢定義提告關鍵

球王美斯周日缺陣香港表演賽，事隔三日後則順利出戰日本友誼賽，惹起外界猜測其腳傷的程度。美斯在日本時曾解釋，經磁力共振掃描（MRI）未有驗出傷患，但由於大腿內側肌肉「感到不適」，所以未有在港賽事上陣。



主辦方Tatler Asia於今日聲明首次透露與國際邁阿密的合約內容，提到美斯「若非受傷需要上場作賽45分鐘」。大律師陸偉雄表示，美斯只宣稱在港賽事期間「唔舒服」，令人質疑是否足以符合「受傷」程度，「心情唔好、失戀都係唔舒服啦」，以一般法律原則下，國際邁阿密或有機會違約，不過仍須視乎合約條款細節，包括按照哪一個地方的法律執行，「受傷」是如何定義。



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Talter聲明首次提到與國際邁阿密的合約內容，邁阿密在合約承諾球隊中著名球星美斯（Lionel Messi）、佐迪艾巴（Jordi Alba）、布斯基斯（Sergio Busquets）及蘇亞雷斯（Luis Suárez），「若非受傷需要上場作賽45分鐘」。

美斯於周日（４日）本港的表現賽因傷缺陣，不過，事隔三日，他能以後備身份，於日本友誼賽上陣約半小時。他於日本親自解釋，稱檢查及經磁力共振掃描（MRI）後，沒有驗出傷患，惟當時大腿內側肌肉「感到不適」，所以未有出場。《路透社》引述國際邁阿密聲明則表示，經醫護人員評估後，認為美斯上場，對其風險太大。

美斯曾稱MRI無驗出傷患 大律師：有違約風險

陸偉雄認為，嚴格而言國際邁阿密有違約嫌疑，目前未能仔細檢視合約內容，若假定合約如聲明所指的前題下，美斯只稱在港賽事期間「唔舒服」，令人質疑是否足以符合「受傷」程度，「心情唔好、失戀都係唔舒服啦」，以一般的法律原則下，美斯若非因受傷，而未有上場，「看似」就是違約。

視乎簽約地點 如何定義受傷

不過，陸偉雄認為，若主辦方要向邁阿密提告，關鍵在於合約中的「受傷」如何定義。他指，一般與外資簽約時，合約會提及如出現違約行為，應跟隨香港或是當地國家的法律處理。他表示，如雙方在外地簽約合約，情況就會較為複雜；如在香港簽約，就要因應當時所定條款，皆因各地對「受傷」定義不同。

陸偉雄表示，今次案件主辦方值得提告。（資料圖片）

陸偉雄：虧損加強申訴理據

Tatler聲明中亦公開綜合損益表，賽事原本預計賺1,300萬元，退款合共約5,600萬元後，最終蝕4,300萬元，損失尚未計及早前撤回的1,600萬元政府資助申請。

陸偉雄認為，事件對Tatler造成的虧損，將有助加強申訴理據，因賽事未能成功舉辦，並非主要Tatler出錯，後者更成「受害者」。他解釋，Tatler會大肆宣傳球賽有美斯出席，源於球隊當初給予信心，惟球隊最終未有履行承諾，「拖垮」主辦方。

至於主辦方提告的勝算，陸偉雄則指，未檢視合約條款下難以預計，不過，他形容主辦方提告國際邁阿密是「值得告」，亦有一定理據，可令國際邁阿密「唔好咁得戚，（因為是球隊）佢哋一手造成」，也讓球迷得悉「你有做到（嘢）」、有表達姿態。