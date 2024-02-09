今日必看8分鐘｜九龍灣雲梯倒塌橫跨啓祥道｜Tatler公布退一半錢

美斯之亂｜Tatler公布退回門票一半款項 詳情3月中前另行通知

國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對香港隊表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王美斯 （Lionel Messi）沒有出場，事件持續發酵，美斯面臨中港兩地封殺。逾千球迷向消委會投訴要求主辦方Tatler Asia「回水」，Tatler今日（9日）下午公布向球迷退回門票一半款項，涉及5,600萬元，有關退款安排的詳情將於3月中前作另行通知。

美斯無上場｜父親為兒討公道到tatler及上街抗議吧 促主席道歉回水

國際邁阿密與港隊（4日）於香港大球場進行表演賽，惟美斯及蘇亞雷斯均沒有出場，令大批球迷敗興而歸，其中一位作為父親的球迷，花費三千為同是球迷的兒子搶得一張門票，最終買來不快。他向《香港01》表示，連日在街頭展示寫上「Greed $$Tatler」（貪婪的Tatler）的標語抗議，要求行政總裁Michel Lamunière親身向球迷道歉及「回水」至少一半的門票費用，他又認為廉政公署應跟進調查。

國際邁阿密道歉 理解令人失望 若球迷願意渴望再來港

國際邁阿密（Inter Miami CF）與港隊於香港大球場進行表演賽，惟美斯最終（Lionel Messi）沒出場，惹來現場球迷炮轟兼要求「回水」。有外媒引述國際邁阿密的聲明，指球會就美斯未能在香港的表演賽上陣道歉，表示理解球迷感到失望並感到遺憾，若球迷願意的話，球會渴望再來港。

九龍灣消防局雲梯倒塌橫跨行車線 啓祥道來回全線封閉

消防處九龍灣工程部有雲梯倒塌。今午（9日）約3時許，位於啟祥道旁的九龍灣工程部內，一輛鋼梯車翻側，一條長約56米的雲梯倒塌，驚動途人報案。現場所見，消防雲梯曲折呈倒V狀，橫跨啓祥道行車線；救生籠墜地後嚴重損毀，擊中路邊水馬。事件中幸未有擊中車輛，亦無人受傷。下午4時許，消防災難應變救援隊奉召到場，多名消防員在吊臂車的協助下展開清拆雲梯工作。

馬路MMA｜土瓜灣兩男切磋 買餸男壓倒性KO對手

今日（9日）網上流傳一段土瓜灣九龍城道近四川街的馬路MMA的打架片段，拍攝到兩名男子在馬路邊大打出手，其中一人明顯佔上風，「騎住」對手連環出拳最少10次，得勝後揪住3袋餸菜離開。

「冰柱」如雨下 武漢多座大橋行車遭狠砸

湖北日前遭逢低溫暴雪侵襲，近日隨著氣溫回升，卻傳出多起融冰造成的事故意外。武漢多座大橋7日驚傳有多輛車遇上大橋冰柱墜落意外，多輛車擋風玻璃都被砸破，甚至有駕駛被砸得滿手是血。

灣仔循道衛理大廈外牆多塊瓦片剝落 男途人被擊傷送院

今日（9日）下午2時許，灣仔軒尼詩道與分域街交界的循道衛理大廈，外牆有多塊紅色瓦片由高處墮下，跌落行人路粉碎，當中擊中一名男途人的肩膊，傷者由救護車送院。

李家超行沙田年宵市場 祝市民龍精虎猛 桃花早開早富

今日（9日）是年三十晚，行政長官李家超早上到沙田源禾路年宵市場逛花市。他逗留大約40分鐘後，向香港市民拜年，祝願市民在甲辰龍年龍精虎猛、身體健康、事事順利！他又指今年大家脫下口罩，終可見到市民笑臉，又指今年桃花早開 象徵早開早富。

一位小女童更問李家超：「點樣可以成為好似你咁優秀嘅人？」讓李家超開懷大笑回應稱：「一年之計在於春」要在新一年有新目標、超越自己。

龍年頭炷香｜黃夏蕙回流 小龍女裝扮現身黃大仙祠 準備晚上上香

不少善信年三十晚都會上頭炷香祈求神明保佑，即將踏入龍年，疫情過後嗇色園黃大仙祠開放予善信上頭炷香，有「頭炷香KOL」之稱藝人黃夏蕙亦睽違一年，下午以一身「小龍女」形象現身排隊，等待子時上頭炷香。

93歲的「夏蕙BB」素來關注香港時事的她也指有留意美斯事件，只稱：「希望世界和平。」她又說支持香港推夜經濟，上頭炷香後會親身往維園年宵支持，「盡量利用我時間幫下夜市，為佢哋打氣。」

私家車考牌遇單車男上斜路 學神從後慢駛無爬頭 網民揭路試結果

考車牌乃人生大事，一旦失敗除了要重新排期，又要補鐘及付額外的考試費用。最近網上流傳影片，顯示1名私家車駕駛考試的考生在一上斜路段「龜速」前進，原因是前方有1名男子正踩單車，據3段影片合共長約1分鐘，考生一直沒有爬頭。不論是考生的做法，或是單車男的行為均引來網民熱議，有人稱鄰線沒有迎頭車，考生大可在安全情況下爬頭，也有人認為安全慢駛才是最佳做法，不過，有網民則批評單車男太不近人情，一直擋着後方的私家車。