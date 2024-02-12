今日必看8分鐘｜內地客遊港不過夜｜大埔公路的士電單車互撼

大埔公路的士電單車互撼嚴重毀爛 鐵騎士受傷倒臥數米外路中

大埔公路—沙田嶺段今午（12日）發生車禍。下午近3時，一輛電單車與一輛的士在九龍水塘對開相撞，據報鐵騎士一度昏迷，幸其後回復清醒，由救護車送往瑪嘉烈醫院救治，他需戴上頭部固定器及氧氣罩協助呼吸，抵院時痛苦呻吟；的士司機亦受傷送院。現場照片可見，受傷鐵騎士倒臥數米外路中，電單車盡毀成廢鐵，零件散落一地；的士車頭亦嚴重損毀凹陷，泵把飛脫；有熱心市民上前查看傷者情況。消息稱，電單車轉彎時越線肇禍。

尖沙咀七人車撞完寶馬 駛多350米撞到平治鏟上行人路

尖沙咀發生車禍。今日（12日）凌晨2時許，一輛七人車駛至金巴利道變電站對開，撞向一輛停泊上址的寶馬私家車車尾，七人車繼而駛多約350米，沿柯士甸路轉入山林道22至26號對開，再撞向另一輛平治私家車，平治被推至鏟上行人路，七人車司機事後棄車逃走，附近居民見狀報警，警方到場調查車禍。

農曆新年｜港珠澳大橋口岸繁忙 多人等出境 金巴加強服務

今日（12日）為年初三，此日為赤口，根據中國傳統習俗，當日容易與人發生口角爭執，為防招惹口舌是非，故一般而言當日均不出外向親友拜年。除了有不少人會去車公廟拜年外，亦有不少港人就籍著此日北上。運輸署表示，港珠澳大橋口岸繁忙，並有大量旅客等候乘坐金巴出境，金巴已加強服務應付乘客需求，呼籲市民預好交通時間。

內地客不過夜 廣州旅客寧北上「宿一宵」隔日再來港

農曆新年煙花匯演大年初二（11日）晚再度在維港兩岸上演，吸引33.8萬市民與旅客觀賞。有廣州旅客賞完煙花北上，在羅湖口岸附近的酒店住一晚，明日年初三（12日）才再南下來港遊玩，因性價比較香港酒店高，「（深圳）大約二三百元一晚，香港酒店需八百至一千元一晚。」

另外，有旅客指羅湖口岸延長通關時間至凌晨2時，「肯定對客流量和整體交通非常便利」。

初三賽馬｜內地客新春連玩4日體驗馬照跑 初哥特意開戶一試賭馬

一年一度新春賀歲馬日今日（12日）在沙田馬場開鑼，首場賽事將於中午12時30分舉行。馬場剛開放，已有不少市民、遊客魚貫入場，有多名內地旅客表示，今日首次入場看賽馬，覺得新奇、有趣，其中更有人特意開戶，明言必定下注。

到馬賽觀賽馬的內地遊客，有不少是已留港數天，連續參加新春多項盛事，坦言在港消費豐儉由人，這幾日行程玩得開心又划算。

九龍城火鍋店疑短路冒煙 消防到場救熄

今（12日）早9時許警方接獲報案，指九龍城福佬村道82-84號地下一間餐廳有煙冒出。消防隊及警方接報到場，發現上址一間火鍋店冒煙，消防員開喉將火救熄。現場消息指火警涉及電掣短路，詳細原因仍在調查中。

不一樣醒獅隊｜智力障礙成員帶歡樂入老人院 資助完結未能學新招

今年農曆新年不再有新冠疫情陰霾，新春花車巡遊、煙花匯演為新年增添過年氣氛，當然少不了的還有傳統舞龍舞獅。「盛愛之家醒獅隊」和其他獅隊一樣，都希望為大家帶來喜慶歡樂，只是和其他在公眾面前表演的獅隊不同，他們都是一班智力障礙的舞獅能手。

他們過往主要到安老院舍免費表演，讓不能外出的老人家都能感受過節氣氛。在年三十（9日）的排練上，醒獅隊出動兩獅，表現合拍，互相配合着或起獅或拜獅，襯着背後節奏輕快的奏樂，十分專業。然而社署給予的資助已完結，無資金下，現在獅隊沒有專業教練任教，只能由沒有武術底子的工場員工，繼續教之前學過的招式和套路，而且資助結束亦令獅隊難以承擔外出表演的車馬費，只好轉為收費演出。

美國大選｜拜登設TikTok帳號爭奪年輕選民 首條影片談NFL超級碗

美國11月迎來總統大選，現任總統拜登（Joe Bien）競選團隊為爭取年輕選民支持，2月11日趁美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級碗」（Super Bowl，又譯超級盃）盛事，在短片平台TikTok（抖音海外版）開設帳號。

新年奇景 ！小紅書女遊港驚見人人手持一物 網民解謎：過年必買

各處習俗不同，過年買這東西會令內地人驚奇？有內地女生表示趁新年假遊港，見到港上「全是手拿鮮花的」，好奇是否有舉辦特別活動，不少熱心網民解釋，香港及廣東都有買年花的習俗，「因為新年呀！寓意花開富貴」，又紛紛秀出家中添置的年花。女生解釋自己是浙江人，當地買年貨多，花很少，有外省網民爆笑指並非到處都有買年花的習俗，「就和東北以為全國都吃餃子一樣」。