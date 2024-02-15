消委會外賣平台實測｜Foodpanda遲到最多　肯德基送餐最長89分鐘

外賣平台因疫情在香港迅速發展，復常後的今日仍有不少市民有叫外賣習慣。不過，消委會接獲的相關投訴，由2019年的101宗增至去年的1,061宗，增幅逾9倍，因此消委會在去年底選用6個外賣平台實測叫外賣，其中發現麥麥送全部食物價格高於外賣自取，差價最大為魚柳包，平台單點24元，堂食及外賣自取13元，相差達84.6%。送餐時間方面，Foodpanda遲到4次佔最多，但肯德基的送達時間最長，其中一次更達89分鐘，消委會認為不符合消費者期望。



麥當勞、必勝客及KFC不收平台費 勝過三大外賣平台

消委會在去年12月於午膳及晚膳時間，分別在港九新界各一區，以6個手機APP叫外賣，包括外賣平台的戶戶送、Foodpanda及KeeTa；以及連鎖食肆自家平台的肯德基（KFC）、麥麥送、必勝客（Pizza Hut），合共實測56次。

平台費方面，戶戶送及Foodpanda先按訂購食物的原價，在未扣除優惠或折扣前的2.5%再作計算，上限為5元。實測發現，Deliveroo每張訂單收取3.9元至5元、Foodpanda則是3.8元至5元。至於KeeTa在全部測試均收2元；連鎖食肆平台則沒有收取平台費。

Foodpanda的整體運費較高 實測收15至35元

運費方面，戶戶送在12次實測中，有3次免運費，另有9次收取20元至26元；Foodpanda在13次實測收15元至35元，其中3次屬繁忙時段運費；KeeTa在12次實測中，免運費兩次，其餘10次收3元至29元。消委會評估發現Foodpanda的整體運費較高。

至於連鎖食肆肯德基及必勝客，規定消費分別滿90元及350元，便可免運費。消委會的實測中，麥麥送及Pizza Hut，均收20元運費，僅肯德基因在全部測試中達到最低消費金額，而未被收運費。

麥麥送全部食物價格高於外賣自取，差價最大為魚柳包，平台單點24元，外賣自取13元，相差84.6%，亦是實測差價最高的食物。（資料圖片）

三大外賣平台八成食物貴過外賣自取

不過消委會發現，各平台共141項可比較的食物中，佔81%的食物價格高於外賣自取，只有13%較便宜、6%價格相同。若比較外賣平台，差價較高的食物依次為戶戶送的碎葱鮮拖羅蓉手卷、KeeTa的蘑菇忌廉雞湯，及Foodpanda的麥炸雞一人餐／套餐，分別較餐廳外賣自取高出61.5%、52.9%及31.1%，差價為9元至18.5元。

連鎖食肆中只有必勝客的價格大致相同，當中更有兩款食物低於外賣自取。肯德基則有七成食物較外賣自取貴，另有三成較便宜，當中差價較大的食物為朱古力榛子雲朶葡撻，平台單點17元，外賣自取收12.5元，相差36%。

至於麥麥送全部食物價格高於外賣自取，差價最大為魚柳包，平台單點24元，外賣自取13元，相差84.6%，亦是實測差價最高的食物。

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Foodpanda遲到率31% 肯德基送餐時間最長要89分鐘

運送時間方面，消委會有56次實試中，當中Foodpanda在13次測試中遲到佔31%，高達4次，最長一次為19分鐘。而戶戶送及必勝客亦遲到兩次，分別佔17%及33%。而戶戶送及肯德基在部分實測中，落單後顯示預計送達時間較長，例如戶戶送有兩次次顯示39至64分鐘及43至68分鐘，而肯德基則有兩次顯示59分鐘，一次更達89分鐘，消委會認為不符合消費者期望。

消委會亦在外賣平台及連鎖食肆平台，選出相同的食物，在相近時間下單運至相同地址。結果發現，在KeeTa及肯德基的比較中差價最大，KeeTa連同平台費，總收費高出肯德基44元，即相差21.1%。而送達時間方面，則肯德基與各外賣平台分別最明顯，其中戶戶送只需要26分鐘，較肯德基快13分鐘；Keeta更以20分鐘的速度，較肯德基快35分鐘。

叫外賣五大貼士 記得貨比三家

．點餐平台的外送食物價格，普遍較餐廳外賣自取價格高，消費者在點餐時應考慮是否必須送餐；



．不同平台提供的餐單、價目及優惠，均各有不同，消費者可考慮下載不同平台的APP貨比三家；



．繁忙時間食物送達的時間可能較長，消費者在訂購時應留意預計的送達時間是否符合期望，以免失去預算；



．若遇上食物送達時有錯漏或狀況不佳，應拍照留紀錄，以便跟點餐平台交涉時有所憑證。同時亦應從速與平台的客戶服務聯絡，要求補送食物或退回款項；



．消費者盡可能自備可重用餐具，在點餐時選擇「走餐具」；而各點餐平台亦應將預設選項為「走餐具」，敦促食肆依從消費者的選擇，合力減少外賣所造成的垃圾。

