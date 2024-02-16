今日必看8分鐘｜山寨舞獅來港搵食被捕｜粉嶺站地產舖外拉橫額

山寨舞獅身份揭盅-四川男新春來港搵食-柴灣逗利市遇警查被捕

本周日（11日）大年初二，兩名男子在旺角上海街向店舖「逗利市」，其中一人扮演「金獅」，同伴則敲鑼打鼓，向麻雀館等舖頭逗利市。此「金獅」近日殺入港島，結果卻被警方拘捕，身份揭盅。

消息指，警方周四（15日）在柴灣怡泰街巡邏時，發現該隻「金獅」配備鑼和木棍，獨自向多間食店舞師逗利市。警員截查扮「金獅」的男子，他姓唐51歲，來自四川，本月11日以訪客身份經羅湖單獨入境，獲准逗留至本月18日；警方以涉嫌「無許可證而在公眾地方舞獅」拘捕唐男。警方在他身上檢獲兩封利市，其中一封放有10元紙幣，另一封有一張20元紙幣。

觀塘繞道megabox對開私家車撞壆翻側 東行線交通擠塞

今日（16日）早上7時43分，一輛私家車沿觀塘繞道東行，至九龍灣MegaBox對開失事，撞路中石壆後翻側，橫亘路中。途經駕駛者見狀致電報警，救援人員到場時，司機自行爬出，經救護員檢查後拒絕送院。

運輸署宣布，因交通意外，觀塘繞道（往油塘方向）近MegaBox的部份行車線仍然封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通擠塞

南昌七人車冒煙起火 司機急棄車逃生 消防開喉撲救

南昌有汽車起火。今日（16日）凌晨2時許，一輛七人車沿欽州街西往深水埗方向行駛，至近深旺道交界時突然冒煙起火，司機立即棄車逃生報警，消防到場開喉將火撲熄，初步相信沒有可疑，事件中無人受傷。

九龍塘凌志撞欄翻側 3人放下可疑物急逃 竟然係XX?

九龍塘發生車禍。周四（15日）晚上10時許，一輛凌志私家車沿聯合道往浸大方向行駛，駛至聯合道公園對開時，撞毀左邊鐵欄和消防栓，繼而向右翻側，途人見到司機和乘客共三人下車，並將一袋可疑物品連同橙白膠袋放在附近公園小山坡草地，然後登上尾隨另一輛私家車離開現場，警方接報到場調查，在草地檢獲該袋物件，發現袋內有昨日在連鎖零售店購買的川貝枇杷膏及購物收據，正調查是否內有乾坤或有人放錯物件，警員隨後扶正車輛再搜查，但都沒有進一步發現，安排拖走車輛跟進。

海關破歷來最大宗洗黑錢案涉140億-拉主腦等7人

海關偵破歷來最大宗洗黑錢案，涉款約140億元，拘捕7人，主腦為34歲非華裔本地居民。集團開設多間空殼公司及傀儡戶口，以跨國貿易生意的名義，向海外國家出售商品，透過頻繁的出入賬交易及虛假貿易記錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到本港。其中一個銀行戶口單日入帳超過1億元，一次過匯款最高金額約4,800萬元。

美斯之亂｜Tatler總裁最新稱賽前15分鐘知他缺陣 與早前說法有異

阿根廷「球王」美斯（Lionel Messi）領軍的國際邁亞密CF（Inter Miami CF），早前與港隊進行表演賽，但因美斯全場齋坐無上陣，發酵成「美斯之亂」。主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière日前接受外媒訪問時稱，自己在比賽開始前15分鐘才知道美斯不落場。不過翻查10日前他在記者會中所指，大會在比賽上半場結束後，才知道美斯不能上陣，明顯與最新說法不同。

林錦公路單車男疑落斜自炒 昏迷送院搶救不治

今日（16日）中午12時許，一名27歲姓謝男子在八鄉林錦公路踏單車，至凌雲寺巴士站附近疑失事「自炒」。單車男頭部受傷昏迷，救護員接報到場，將他送往博愛醫院搶救，惟於下午1時37分證實不治。交通警員用藍色膠帶封鎖現場調查意外原因。現場可見，行人路遺下一灘血跡，事主的頭盔有磨損及凹陷。案件交由新界北總區交通部特別調查隊第一隊跟進。

海港城美食廣場結業 2.19最後營業 City Super：感謝22年裏支持

天后清風街電氣道路口七人車的士互撼 2人受傷

天后周四（15日）發生驚險車禍。傍晚6時許，一輛七人車、一輛私家車及一輛的士，在清風街近電氣道十字路口連環相撞，據報5人受傷，包括3車司機、一名乘客及一名男途人，幸均傷勢不重，當中4人送律敦治醫院治理，警方正調查意外原因。捱撞私家車司機指，肇事七人車司機連人帶車衝前，幸非處於車頭，「否則最少夾斷佢（肇事司機）隻腳！」附近店舖閉路電視則拍到肇事司機夾於車門與車廂之間，有途人更被撞走。