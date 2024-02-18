今日必看8分鐘｜男子救鸚鵡墮海獲救｜TVB人妻女星巨心打卡

網傳堅尼地城海傍男子怒海救鸚鵡 遭激浪沖走 幸獲拋救生圈相助

近年有不少內地遊客打卡熱點的堅尼地城海傍，周五（16日）內地社交平台抖音流傳一段影片，拍到一名中年漢在海傍梯級對開海中載浮載沉，右手高舉離開水面，疑想護住手中一隻雀鳥，他嘗試游向岸邊或將雀鳥先拋上岸，但均事敗，屢屢遭急浪捲走，情況驚險。岸邊圍觀者眾多，有人急忙拋出救生圈，中年漢一手抓水泡，另一手再度奮力將雀鳥擲向梯級，中年漢最終亦安全登岸。上載影片者事後指中年漢是為了救落水的鸚鵡，目前都已經安全。

深井男墮海昏迷 熱心漢跳海與消防合力救起 惜送院後不治

深井發生墮海事件。今（18日）午約4時，一名男子於深慈街對開海傍墮海，多名途人立即拋擲救生圈，其中一名熱心男子更跳落海中施救，最後與趕抵消防員合力將事主救起，他昏迷由救護車送往仁濟醫院，惜抵院搶救後，終告不治。據讀者提供片段可見，有人在海中捉着救生圈並環抱墮海男子，其後岸邊消防員拋下救生帶，眾人合力將事主拉回岸邊；一名跳海救人的男子，其後則由消防員協助返回岸邊，全身濕透，幸無受傷。警方正調查事主墮海原因。

車CAM直擊｜佐敦七人車燈口剎車 交通警鐵馬收掣不及撼尾倒地

今日（18日）正午時份，一輛七人車沿佐敦道往紅磡方向行駛，當駛至志和街燈口時剎車，車頭已及至行人過路線。尾隨的交通警電單車收掣不及，撼向七人車左邊車尾。車CAM可見交通警倒地後，自行步向電單車，手部受傷送院。

大學生葵涌工廈天台拍日出照 街坊不滿喧嘩報警稱有人企跳

今日（18日）上午8時許，有人報案稱10多名男女在葵涌億萬工業中心天台進行極限運動，又報稱有人企圖跳樓，危站天台。消防員及警方到場了解，相信10多名大學生到天台拍攝日出照，抄錄身份證後獲放行，案件列作「誤會」處理。

大角咀餐廳門外兩袋垃圾遭縱火 警員偕消防到場調查

大角咀發生縱火案。今日（18日）凌晨5時許，警方接報指，樂群街18號一間餐廳門口對開左右兩邊各有一袋被燒毀的垃圾，於是報案，警員和消防到場調查，懷疑有人縱火所致。據了解，上址開業兩年，這是兩日內第三宗同類型案件。

Chubby Hearts｜巨心復出 野生捕獲索爆TVB人妻女星打卡仙氣爆棚

受風速影響暫停展出一天的巨型飄浮紅心「Chubby Hearts Hong Kong」，今日（18日）重新飄浮在中環皇后像廣場花園上空，看來「精力充沛」。《香港01》野生捕獲特意前來與紅心「打卡」的藝人陳凱琳，她特意身穿紅衣與紅心「Dress Code」配襯，大讚現場氣氛好，笑稱事前已做足打卡攻略，「我睇咗呢到嘅hashtag（標籤），見到好多人點樣去打卡。」不過，有兩度與紅心「打卡」的市民認為政府宣傳不足，「最好就唔好忽略咗香港人，淨係叫我哋走返去大灣區發展囉。」

龍年｜拜太歲人潮逼爆圓玄學院 善信塞完車再排3小時方入元辰殿

農曆新年連假結束後，今日年初九（18日）是星期日，不少善信到荃灣圓玄學院拜太歲，通往圓玄學院前的老圍路路段擠塞，出現車龍，私家車需要分批駛入，即使落了車進入玄學院範圍，仍須要排隊進入拜太歲的元辰殿。有善信原本在年初六已來過一次，當時已被人龍「嚇退」，沒料到今日情況依然，結果排近三個小時才準備進入元辰殿，他祈求太歳保佑平安。有完成拜太歲的市民表示，約早上10時到達，下午3時左右完成整個過程，歷時5小時，李小姐卻說「值得」。

兩外籍旅客油麻地販毒被捕 警搗賓館毒品倉檢值1.2億元可卡因

有跨國販毒集團利用遊客身分，留港販運毒品。警方毒品調查科於前日（16日）在油麻地一間賓館採取反毒品行動，並以「販運危險藥物」罪拘捕兩名持西班牙護照的男子，檢獲約132公斤懷疑可卡因，市值約1.2億元，為本年至今最大可卡因檢獲量的案件。

財政預算案︱高官應凍薪？吳秋北：相信官員有好的回應 共渡時艱

農曆年初九，工聯會今日（18日）按傳統舉行花車巡遊。本港經濟疲弱，工聯會會長兼立法會議員吳秋北被問到高官應否凍薪，他說歡迎官員與市民共渡時艱，相信問責官員會有好的回應，反對增加公共服務收費或削減福利開支。