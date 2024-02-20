今日必看8分鐘｜啟德承富里地盤冧棚架｜兩賊夜潛大埔村屋盜竊

啟德承富里「澐璟」地盤工業意外 大型棚架倒塌 2死3傷

啟德澐璟地盤發生工業意外。今午（20日）近5時，警方及消防接報指承富里2號「澐璟」的地盤，有棚架倒塌導致5人受傷，有人現場已無呼吸及脈搏，傷者被分別送往聯合醫院及伊利沙伯醫院救治，其中2名女工送院後不治。救援人員趕至現場拯救。現場初步消息稱棚架高約6米。有讀者向《香港01》表示，棚架從20多層高跌下，他提供的照片及影片顯示棚架塌下後橫亙地面，大批工人嘗試搬開棚架救人。

CCTV直擊｜兩賊夜潛大埔村屋 除鞋入屋翻櫃桶 邵音音住所亦遇竊

龍年春節假期已近尾聲，不少人已經開工，連賊人都「開爐」搵食。網上流傳閉路電視影片，可見周一（19日）凌晨時分，有兩名男賊在大埔林錦公路數間村屋鬼崇遊蕩，似是在「踩線」，後來有影片拍得賊人進入村屋花園，其中一人除鞋後潛入屋內，曾打開櫃桶翻找。有村民今午（20日）證實曾發生爆竊案，其中一戶是演員邵音音（音音姐）的住所。記者前往了解，發現有工人正進行加固工作，音音姐不欲多談，僅稱是女兒房間遇竊，形容「好得人驚」。

李龍基未婚妻王青霞 涉虛報學歷及用假證書等 申保釋被拒須還柙

藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris），涉逾期居留、使用虛假文書等被控6罪，今早（20日）被押至沙田裁判法院提堂。王今出庭時神情憔悴，王暫時毋須答辯，辯方有替王保釋，但遭裁判官拒絕。案件押後至4月16日再訊，但王會於2月28日(下周三)作保釋覆核申請。

控罪資料顯示，王青霞涉於2019年申請入境證時，訛稱獲頒發萊頓大學工程學碩士學位，並使用其他虛假的畢業證書。此外，王涉兩次逾期留港，分別逾3年及9個多月。

患末期癌捐80萬 楊嘉驃病情惡化：盡量苦中作樂，享受沒不適時候

28歲的末期癌症患者、港大畢業生楊嘉驃（Gabriel），去年在病榻時向香港兒童癌病基金捐出80萬元，善舉觸動人心。他在社平交台分享近況，指病情自一月尾惡化，每天均感到肝痛，時常反胃，甚至作嘔，癌症也令他發燒，體力比之前差。他在文中提到，面對痛苦，不可能迫自己時常快樂，只能盡量苦中作樂，享受沒有不適的時候。

天星小輪維港行駛途中煙囪噴火花 公司：已停止其服務

一艘天星小輪周一（19日）晚上在維多利亞港往尖沙咀方向航行途中，被其他船隻的巿民發現其煙囪不停噴出火花。《香港01》向天星小輪查詢，獲回覆稱發現煙囪噴火花後已暫停其服務，現正調查事件。

旺角男司機遭群煞圍 負傷駕私家車逃脫報警

旺角發生圍毆案。今日（19日）網上瘋傳數段影片，可見數名惡煞圍毆一名男子，其中一名金毛漢下下「兜錘窩面」，拳拳到肉，粗口橫飛；另一名cap帽男更一度持地拖企圖施襲，被同伴制止。捱打男子毫無招架之力，趁惡煞停手在馬路橫行之時，伺機駕車逃至花園街報案。警方表示，案中人士因過馬路問題爭執，私家車男司機被打，其間有人自稱三合會成員，現正追緝數名涉案男子歸案。

九龍城世運花園外「狂牛」與「綿羊」碰撞 太子道西一度交通擠

今日（20 日）早上8時17分，一輛有「狂牛」之稱的林寶堅尼跑車，沿九龍城太子道西西行，進入馬頭涌道世運花園對開迴旋處，與一輛「綿羊仔」電單車碰撞。警方接報到場調查，兩車沒有明顯損毀，事件中無人受傷。受事故影響，現場交通一度擠塞。

冷門盤安達臣道再開齋 準買家：近親戚朋友

新一期居屋在上月31日開始揀樓，1348間被選購單位中，以啟德啟悅苑最受歡迎，至今售出近過半單位，三個安達臣道項目安樺苑、安麗苑及安楹苑則則屬冷門選擇，因交通不便被詬病，每個屋苑有近99%單位未出售。

記者今日（19日）到樂富房委會客務中心，發現安達臣道的居屋終於再「開齋」，有本身居於該區的巿民有意購入，更稱是為9歲的女兒準備，稱「供定咋嘛，供完佢都大，我又退休了，差唔多啦！」

啟鑽苑綠置居多撻訂 業主自住不怕樓價反彈：跌係過程，鍾意呢度

綠置居計劃下的啟鑽苑第三至第五座（啟池閣、啟濤閣及啟湖閣）本月14日開始入伙，不過翻查紀錄，啟鑽苑迄今錄120宗撻訂個案，情況並不常見。有選擇入伙的業主就表示，喜歡啟鑽苑交通及套配好，加上自住未有打算炒賣，坦言不感後悔。

美斯發片回應風波 內媒：對於大部分中國球迷來說已是非常誠懇

2月19日（周一）晚上9時，美斯（Lionel Messi，內地譯為梅西）在微博發布一條2分多鐘的影片，回應在香港未上場引發的爭議。

內媒騰訊新聞體育《體談》欄目20日（周二）發表評論稱，美斯的這一則影片根本無法平息任何與此事相關的爭論與猜測，但這個行為本身就已經足夠表達出了某種態度。對於香港行中被漠視的球迷而言，這或許仍不足夠；但對於大部分中國球迷、中國資本和中國市場來說，已然是非常誠懇、非常足夠的態度了。