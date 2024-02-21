經理稱被誘認藏大麻　簽名寫「陳大文」洩憤　官信或屬實上訴得直

麵包店經理涉藏大麻，在裁判法院被裁定藏毒罪成。他不服定罪提出上訴，指稱當時為免被警檢控更嚴重的販毒罪，才與配合警方作招認及在會面紀錄簽名。高等法院法官游德康今（21日）就經理的上訴頒下判辭，認為涉案警員說法荒謬，如他稱經理被捕後仍可用手機，似乎不合常理，且當時經理雙手已被上手銬，根本不能使用手機；此外，經理曾在會面記錄簽其名為「陳大文」，亦似是洩憤，認為經理或因不同意會面才作這樣的簽署，認為其聲稱遭誘使下作招認的說法可能屬實，故裁定經理上訴得直，並撤銷其藏毒罪名。



沈曾在會面紀錄稱買大麻自用

上訴人沈萬裕，原本和一名姓區告被控於2021年2月9日，在柴灣貨倉外管有一支手捲煙，內含0.22克草本狀大麻，以及一個錫紙包裹，內含7.26克草本狀大麻。區在原審時被裁定罪名不成立，沈被罪成。

上訴人沈萬裕在高等法院上訴得直，獲徹藏毒罪名。（資料圖片）

控方案情指，警員於案發日晚上，截查在輕型貨車上的沈和區，並在車內檢獲涉案毒品。沈被捕後，在和警員的會面紀錄中稱，購買大麻自用。

指警曾遊說做個故仔便不告販毒

沈在原審時反對該會面紀錄呈堂，並指一名黃姓警員在警署內，要沈和區其中一個要認罪，否則會控告較嚴重的販毒罪。相反，若他配合，「做個故仔出嚟」，便不會控告販毒罪，搜屋也不會入屋，只是門口「行個圈就走」，沈因此在會面紀錄簽名。

官質疑警不可能容許沈用電話

沈在原審時指，被捕後曾要求致電律師。鍾姓警員原審時確認此事，又指沈當時可使用自己的電話和家人聯絡。惟游官指，鍾的說法是有違常理，若沈可使用電話，他亦能和毒販通風報信，或刪除電話中與案有關的資料，鍾加入警隊已7、8年，當時不可能容許沈使用電話。

沈已被扣上手銬不可能用電話

此外，沈被捕後已被扣上手銬，雙手被反鎖在背後，不可能使用電話。鍾又指沈要見律師只是為警誡下的一句話，沈其後沒有作出要求，因此沒有跟進，游官指警說法是砌詞狡辯。游官認為，唯一合理推論是沈被捕後沒有機會致電任何人，認為鍾這方面的證供不誠實，並認為鍾捏造沈可隨意使用電話，以掩飾他刻意無視沈的要求，剝奪其有關權利。

沈指警員只在後樓梯逗留或屬實

在搜屋方面，鍾和另一名警員在原審時，對單位內是否有其他人，沒有記憶或忘記，記事冊也沒有紀錄，游官形容控方在這方面的證供出現盲點。沈原審時指警員沒有入屋，只是在後樓梯逗留。游官指，沈的說法合乎情理，可能屬實。

沈稱曾簽名為陳大文以發悔氣表不滿

再者，會面紀錄中有一聲明，稱沈自願作供，並有其簽名「沈萬裕」。同時，聲明的簽名前原有「陳大文」三字，但被刪除。沈在上訴指他是在不情不願下簽「陳大文」，以發悔氣地表達不滿。

簽名寫陳大文不可能是手文之誤

游官認為，「陳大文」與「沈萬裕」寫法南轅北轍，無論沈當時多累、多餓，也不可能犯下此手文之誤，認為他簽下「陳大文」，在某程度上嘗試表達自己對內容不滿。但他或考慮後，意識此簽名恐對自己不利，因此刪除，重新簽署正確名字。

沈態度突變與其要求配合說法吻合

游官指，沈被捕時的罪名是販毒，並要求見律師。然後，他到警署後沒有向值日官提出，會面紀錄亦不需律師。沈的態度一百八十度轉變，和被警員要求配合的說法吻合。同時，警員在會面紀錄中的調查方向，一直刻意偏向藏毒而非販毒。因此，警員剝奪沈致電律師的權利，和透過不檢控販毒罪，誘沈在會面紀錄簽名，都可能屬實。

不接納沈的招認紀錄裁上訴得直

最後，鍾在原審時回答是否有干擾證物，指他「有拎過嚟睇」，同時證物一直是他保管，強調沒有被干擾。游官形容，其答案模稜兩可。

游官指，案中不應接納沈的會面紀錄，也不可依賴鍾證明案中證物未受干擾，因此裁定沈上訴得直。

案件編號：HCMA222/2022