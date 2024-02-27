今日必看8分鐘｜的士賊爆窗盜竊｜藥妝店貓店長平安回來

車cam直擊｜的士盜賊30秒爆窗擸走電話及袋 司機揭發爆粗：唉呀X

再有的士遭爆窗盜竊。網上流傳一段的士車cam片，一部停泊在路邊的的士，遭一名男子以硬物撬爆前座車窗玻璃，伸手擸走座位上的一個袋及放在駕駛座前的3部手提電話，整個犯案過程僅僅約30秒。而的士司機在案發半分鐘後折返，惟一切已經太遲，當他眼見車內有異樣，立即四處張望，始驚覺遇竊，不禁爆粗：「啊！X！」。片段曝光後，不少網民紛紛留言討論，有人批評無法無天、亦有人指「日光日白都咁猖狂」、「財不可以露眼」、「擺咁多部電話在車頭，引人犯罪」。警方證實案發於昨日（26日）大角咀海庭道，事主損失逾8,000元財物。

車Cam直擊｜火炭貨櫃車左轉撞跌電單車 鐵騎士險捲入車底

今日（27日）上午7時許，火炭穗禾路與山尾街交界發生交通意外，一輛電單車及一輛貨櫃車相撞，電單車司機腳部受輕傷。警方接報到場調查。社交平台流傳事發時的車Cam片段，當時電單車與貨櫃車並排停在山尾街的路口讓線，貨櫃車左轉入穗禾路時，電單車仍停在原位，結果貨櫃車車身撞跌電單車，鐵騎士隨即向左翻側，人仰車翻，幸好貨櫃車迅速停車，電單車才不至於捲入車底。

屯門菠蘿山山焚燒4小時 火線長達1公里 「灰燼雨」攻陷多個屋苑

屯門多處接連發生山火，灰燼飄散至區內多處。據了解，今早10時許開始，屯門礦山村對開、富泰邨附近及菠蘿山一帶，接連有山火發生，其中礦山村及富泰邨附近的山火已救熄，其中下午2時許菠蘿山的山火，焚燒4小時後，至傍晚6時許消防停止動員，火線一度長達1公里。多宗山火令灰燼隨風飄散，多個屋苑「淪陷」。友愛邨、良景邨、置樂花園、新圍苑、新墟以至市中心等大批居民，均指天降灰燼，「成車都係」；有人未關好窗，床鋪亦遭殃；有人亦拍到直升機出動灌救。屯門區議員（屯門西）鍾健峰及屯門友愛北關愛隊，分別在社交平台指，灰燼已經飄散到屯門各區，籲街坊注意及關好門窗。

觀塘男子捱紅van撞重創昏迷 尾隨小巴收掣不及相撞

觀塘發生嚴重車禍。今晚（26日）7時16分，一名男子在物華街與協和街交界，遭一輛紅頂小巴撞到。救援人員趕至，發現69歲姓謝男事主陷於昏迷，面及鼻流血，即場為他治理後，將他送往伊利沙伯醫院搶救。現場消息稱，涉事紅頂小巴撞到男事主後，後方另一輛紅頂小巴懷疑收掣不及撞及該車車尾。肇事姓羅（59歲）男司機事後在場助查，警方正調查意外原因。

連劫兩鳳姐疑又食又拎 亮刀指嚇反誤傷自己 24歲男保安被捕

一名24歲男兼職保安員，於4天內於灣仔富士大廈連環劫去兩名「鳳姐」的財物，在犯第二宗案件時更亮刀指嚇女事主，其間自己亦意外被割傷，最終於屯門住所外被警方拘捕扣查，涉嫌「搶劫」及「盜竊」。消息指，疑犯在犯案前曾接受兩名事主的性服務。警方呼籲市民如就案件有資料提供，可致電聯絡灣仔警區重案組第一隊人員。

旺角區兩報紙檔遭爆竊 失香煙等貨物 其中一檔4個月內遇竊3次

今日（26日）上午接近11時，警方接獲尖沙咀金巴利街1A號地下一單位的女戶主報案，指今早回到單位發現價值4至5萬元的酒及藥材不翼而飛。據了解，單位用作存放物品，無人居住，懷疑賊人從後門潛入。原來今次已是單位第二次遇竊，女戶主非常憤怒，表示不願再多説。警方刑事調查隊到場跟進事件。

元朗藥妝店貓店長「番茄」被抱走 主人赴警署領回 感謝各界幫助

元朗昨日（26日）發生懷疑偷貓案。福德街一間藥妝店未滿1歲的貓店長「番茄」，懷疑遭一名女子抱走，店主李小姐其後報警求助。約8小時後人貓重聚，「番茄」平安回到李小姐身邊，但因為事件受驚過度，需要多加安撫和陪伴，幸並無受傷。據李小姐了解，抱貓女是附近街鋪的店員，而「番茄」身上本身掛有名牌，但領回後發現被剪，相信對方是故意抱走「番茄」，不過現時「番茄」平安回來，決定不再追究事件。

彩虹站男子疑碌落樓梯昏迷 兩休班消防救護AED施救 惜終不治

港鐵彩虹站發生意外。26日晚上11時半左右，一名男子在站內近A2出口樓梯暈倒，不省人事，懷疑碌落樓梯撞傷。有乘客途經發現，立即通知港鐵職員，港鐵職員隨即報案，並帶備急救工具前往事發現場。據了解，此時有兩名途人，向港鐵職員表示自己是休班消防及救護員，並出示證件以證明身份，兩人隨即為傷者進行檢查，但發現事主已停止呼吸脈搏，立即施以急救，再利用港鐵職員帶來的自動體外心臟去顫器（AED）為傷者施救。隨後，接報到場的救護員接手，將傷者送院治理。可惜最終仍傷重不治。

啟德體育園疑燒手提燈 主場館頂部冒煙 消防到場灌救

啟德體育園主場館，今日（27日）早上發生火警。上午7時32分，主場館的頂部冒煙，消防接報到場灌救，於23分鐘後將火救熄，事件中無人受傷，毋須疏散，初步調查顯示是手提燈起火。

夏寶龍訪港｜參觀西九故宮與管理層交流 勉青年努力發展不同機遇

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（27日）在港行程繼續第6天考察調研之旅，他今早大約九時到達西九故宮博物館，參觀及與西九管理局管理層交流後，再與大約30名青年交流。有與會青年稱夏寶龍鼓勵們努力發展不同機遇。夏寶龍一行逗留至大約下午一時前離開，之後會到政府總部與經濟學家會面。

勁過第一城鎖車隊？黃大仙商場超極速鎖外賣車 後續更狂：搵食啫

比沙田第一城鎖車隊更快手？本港網絡流傳1張相片，指黃大仙商場有外賣員停泊電單車轉身後，即時被保安「0秒出手」鎖車，雙方僵持不下，最終要報警處理，形容「咁X大鑊」。事件引來網民爭議，有人批評「搵食啫！咪算囉！」、「送外賣嘅好恰啲？」；也有人認為鎖車無可厚非，「寫明唔泊得，即鎖，仲有嘢討論？」、「其實都標示咗係唔泊得，鎖或唔鎖都只係人情同道理嚟啫」。