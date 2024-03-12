4越南人涉賣貓及狗肉　1被告准5千元保釋　案押後4.11再訊

漁農自然護理署聯同食物環境衞生署及警務處，上月初展開聯合行動，在上海街一單位內檢獲約35公斤懷疑用作食物的狗肉和貓肉，並拘捕5名越南藉人士。其中4人早前被控以「售賣狗肉作食物」、「允許他人使用狗肉及貓肉作食物」等多罪。案件今（12日）在西九龍法院處理保釋覆核申請，裁判官批准其中一人以5000元保釋，其餘3人則須繼續還柙。案件押後至4月11日再訊。



4名越南藉被告分別為NGUYEN, MANH DAT （26歲）、TRAN, QUANG TAN（50歲）、LE, THI OANH （44歲）及TRAN, NHAT MINH（16歲）。其中Tran Nhat Minh今准以5000港元保釋，其餘被告須續還押候訊。

被告Tran Nhat Minh今在西九龍法院獲准保釋。(資料圖片)

4名被告同面對各一項「售賣或允許他人售賣狗肉作食物」及「使用或允許他人使用狗肉及貓肉作食物」罪，指他們於2024年2月8日，在旺角上海街628號二字樓，售賣或允許他人售賣狗肉作食物。

被告TRAN, QUANG TAN另被控兩項「經營食肆業務而並無領有食物環境衞生署署長批出的牌照」罪，指他於2024年2月8日及29日，在同地，並非根據和按照署長所批出的牌照而經營食肆。

案件編號：WKCC953-955/2024