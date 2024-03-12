大嶼山地震｜屋宇署研制訂港抗震設計作業守則　料明年初徵詢業界

香港昨日（3月11日）發生地震，大嶼山梅窩銀鐮灣山邊錄得地震達黎克特地震震級表制2.0級，引起市民關注。發展局今（12日）在社交平台中表示，屋宇署已委聘顧問公司參考多個與香港地震活動相若城市的抗震設計標準，研究是否需要為香港制訂一套切合本港情況的抗震設計標準作業守則。



局方表示，顧問公司正就不同建築物的設計實例進行比較研究，預計本年內完成比較研究，並會於明年初徵詢建築業界的意見。



▼3月11日 大嶼山梅窩2級地震▼



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屋宇署已成立督導委員會提供意見

大嶼山梅窩昨發生一次2.0級地震，地震烈度為修訂麥加利地震烈度表第三度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動。

發展局今在Facebook專頁撰文表示，屋宇署已委聘顧問公司參考多個與香港地震活動相若城市的抗震設計標準，研究是否需要為香港制訂一套切合本港情況的抗震設計標準作業守則；而屋宇署已成立一個由專業學會、建造商會及相關政府部門成員組成的督導委員會，就制訂作業守則提供意見。

其帖文又指，顧問正就不同建築物的設計實例進行比較研究，預計顧問將於本年內完成比較研究，並會於明年初徵詢建築業界的意見。

天文台3月11日下午1時22分在大嶼山梅窩錄得發生一次2.0級地震，震源深度約10公里。(天文台圖片）

發展局：基建設施可抵禦震烈度七度地震

發展局補充，香港並非位處活躍地震帶，加上香港基建設施包括橋樑、鐵路、配水庫、人造斜坡、擋土牆及海堤等已含抗震設計，可抵禦高達修訂麥加利地震烈度VII度 (七) 度的地震（不等同黎克特制7級），故地震對香港基建設施所構成的風險不大。

至於建築物方面，由於大部份建築物在設計及建造方面已按照法例的規定具有相對較高的荷載抵禦能力以抵禦強風，抗風設計有助強化建築物的結構，令樓宇有相當的荷載抵禦地震能力，在遇到香港一般可能發生地震的情況，基本上可提供足夠保護。

南中國沿海的海岸線差不多成一直線，是受區域性東北 - 西南向的主要斷層所控制。香港的地形例子有沙田谷和北大嶼山海岸，而3月11日的震央正是一段東北 - 西南斷層（紅圈示）。（土木工程拓展署圖片)

修訂麥加利地震烈度VII度 (七) 度：

行駛中汽車受到影響。Ｃ類磚石建築出現損毀，部份倒塌。若干Ｂ類建築損毀，Ａ類建築則不受影響。灰泥掉落，磚牆倒塌。煙囪、工廠煙囪、紀念碑塔、高架水塔等出現扭曲，甚至倒下。沒有釘牢在地上的木屋會在地基上移動，鬆的牆板會破落。腐朽的木柱折斷。樹枝脫落。泉井的水流或溫度出現變化。潮濕土地及斜坡出現裂縫。

為免含糊，磚、石等建築物的品質分為下列四類：



Ａ類：工藝、灰泥、設計各方面均屬良好；並以鋼筋混凝土等加固，尤其能抵受側面壓力。

Ｂ類：工藝、灰泥均屬良好；有加固，但在設計上沒有詳細考慮抵受側面壓力。

Ｃ類：工藝及灰泥祗屬一般水平；雖不至於有牆角不銜接一類重大弱點，但卻沒有加固，更沒有抵抗水平壓力的設計。

Ｄ類：用料脆弱，如用土坯；灰泥質劣；工藝不佳；水平承受力弱。