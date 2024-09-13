不分季節的橄欖綠色手袋！7大推薦：CELINE經典實用、GUCCI復古

【橄欖綠色手袋】近幾年在時裝秀上，除了各品牌的經典色和當下熱門色外，橄欖綠色亦是各品牌的常客。此顏色有秋冬的清冷仙氣感，亦是春夏的綠意盎然，是一年四季都適合於穿搭中增加的顏色。這次《01女生》為大家集合了7款橄欖綠色手袋，包括CELINE、GUCCI、LOEWE、Bottega Veneta等，一起來看看橄欖綠如何重新演繹各品牌經典手袋吧！



橄欖綠色手袋推薦1. CELINE 亮面牛皮革CLASSIQUE TRIOMPHE手袋 HK$32,000

CELINE從官網中發現多個經典款手袋，都有推出深橄欖綠色，當中有不少都是上班族女生愛用的款式。其中以CLASSIQUE TRIOMPHE手袋最為熱門，手袋採用亮面小牛皮，配上品牌標誌性的TRIOMPHE金屬開關，設計簡約大氣。而且手袋尺寸適中，內裡有3個內格、1個拉鍊內袋以及1個扁平內袋，很適個上班族女孩。

橄欖綠色手袋推薦2. GUCCI DIANA SMALL TOTE BAG HK$ 34,000

GUCCI DIANA SMALL TOTE BAG，是一款充滿復古氣息的手袋。Gucci Diana是1991年首次推出的竹柄手提包的演變而成，代表著不斷演變的風格概念。是次重新演繹充分利用了傳統細節，於保留竹節手柄同時重新設計了固定帶為俏皮的皮帶，增添亮點。手袋採用綠色皮革，配上閃亮的古董金色五金配件，充滿懷舊氣息。

橄欖綠色手袋推薦2. GUCCI DIANA SMALL TOTE BAG HK$ 34,000（GUCCI官網）

橄欖綠色手袋推薦3. LOEWE Small Squeeze bag in nappa lambskin HK$32,850

LOEWE全新的Squeeze手袋，採用淺橄欖綠色納帕皮革製成，是一款精緻而柔美的手袋。手袋是以品牌傳統工藝融合創新研究和獨特設計，有著輕盈褶皺，配上可調節的甜甜圈鍊和觸感擠壓手柄。此外，手袋還配上一條帶有Anagram雕刻卵石和額外鏈條，可進一步延長鍊帶，使手機有更多揹法。

橄欖綠色手袋推薦3. LOEWE Small Squeeze bag in nappa lambskin HK$32,850（LOEWE官網）

橄欖綠色手袋推薦4. Bottega Veneta Kalimero Cha-Cha HK$27,500

Bottega Veneta的全新Kalimero Cha-Cha手袋，採用柔軟且耐用的小牛皮，配上品牌經典的Intreccio編織技法在義大利製成。手袋選用長方造型，加上尺寸為14x25x4cm，是相當實用的手袋，很適合上班族女生使用。

橄欖綠色手袋推薦4. Bottega Veneta Kalimero Cha-Cha HK$27,500（Bottega Veneta官網）

橄欖綠色手袋推薦5. Dior 小碼 Lady Dior My ABCDior 手袋 HK$50,000

Dior的Lady Dior My ABCDior 手袋，一直是備受女生們喜愛。這款手袋採用仙人掌粉綠色羊皮製成，配以經典的Cannage藤格紋圖案縫線，非凡的絎縫紋理引人注目，再綴以淡金色飾面金屬 D.I.O.R.吊飾，為這款精品的造型增添亮麗特色，亦營造了這款時尚高雅及經典雋永手袋。此獨特小碼款式的肩帶﹐可配搭不同徽章，亦可手提或斜孭。

橄欖綠色手袋推薦5. Dior 小碼 Lady Dior My ABCDior 手袋 HK$50,000（Dior 官網）

橄欖綠色手袋推薦5. Dior 小碼 Lady Dior My ABCDior 手袋 HK$50,000（Dior 官網）

橄欖綠色手袋推薦6. Prada Brique Saffiano 皮革手袋 HK$ 21,100

Prada的Brique Saffiano皮革手袋，採用蠟面潤飾Saffiano皮革製作而成，有著獨特交叉紋理增強了手袋的時尚設計，正面飾有品牌標誌性搪瓷金屬三角標誌，簡約時尚。手袋尺寸11.5x19x3.5cm，備有可拆除及可調校的肩帶，肩背更帶飾有吊飾環，別具型格魅力。

橄欖綠色手袋推薦6. Prada Brique Saffiano 皮革手袋 HK$ 21,100（Prada官網）

橄欖綠色手袋推薦7. miu miu IVY格子呢手袋 NT$49,000（約HK$11,929）

miu miu所推出的IVY格子呢手袋，採用品牌經典且大膽奪目的格子呢，展現雋永不朽的魅力，手袋正面飾有品牌皮革字母標誌，注入了經典氣息。手袋除了有皮革手提外，還備有可調校及可拆除的皮革肩帶，輕鬆變換不同造型。