波鞋推薦2024｜6款聯乘波鞋：SimoneRocha夢幻聯動 ACICS極少女感

【波鞋推薦2024／聯乘波鞋2024】想要一款經常穿著、百搭好襯的單品，絕對會是運動鞋、波鞋。只需要配搭得宜，不論日常休閒、運動或是正式場合都能夠一鞋兼顧好。去年運動風格混搭的機能風「Cropcore」、休閑感的「Golfcore」以及運動街頭風格「Blokecore」成大熱，而今年則主打不少Y2K與少女感兼併的「Girl-core」鞋款。



波鞋推薦2024：1. TASAKI x ACICS

女生偏愛珍珠，奢華、典雅又多變，而珍珠並不只有作為配飾一用，亦可以成為單品中的重點與核心元素。創立於1954年的日本珠寶、珍珠品牌 TASAKI，為慶祝 70 週年與ACICS 推出聯乘鞋款。

聯乘當中以GT-2160 經典外型，搭配上不同型態的珍珠編織與綴飾，除了過千粒珍珠外，當中亦加入18K 金點綴，打造出5款機動感與少女感兼備，售價由千元到20萬元的聯乘鞋款。

波鞋推薦2024：1. TASAKI x ACICS

波鞋推薦2024：2. Crocs x Simone Rocha

經 Simone Rocha 演繹後的 Crocs，鞋面、鞋尾、鞋中底周圍亦鑲有裝飾，嵌滿巨大的珍珠、寶石以及閃石Jibbitz™鞋飾。

鞋款以黑、白、透明霧面配色為主，最新的運動款Quick Trail Sneaker配上粉紅色，營造可甜可辣的Girl-core風格。

波鞋推薦2024：2. Crocs x Simone Rocha（Crocs）

波鞋推薦2024：3. Joe Freshgoods x New Balance 「When Things Were Pure」

繼今年年頭New Balance x Joe Freshgoods 990v4 的合作推出後，來自芝加哥的設計師 Joe Freshgoods 與 New Balance 一直傳出繼續展開合作，近日最終落實成品，並推出「When Things Were Pure」系列。

系列保留 1999 年鞋型的經典輪廓，層次感設計鞋身，加上繡樣搭配JFG 字樣、JFG 圓形 Logo，完美將運動風格與千禧元素混搭，打造出虹彩配色細節的「Pink Mink」與「Black Ice」。

波鞋推薦2024：4. JJJJound Samba x adidas Originals

喜愛運動風格、波鞋的大家，應該對由 Justin Saunders 主理的加拿大品牌 JJJJound並不陌生，JJJJound 的極簡風格早已瘋迷不少人，每每推出的作品都會迅速售罄，繼Vans、New Balance、Reebok、Puma、Crocs等合作後，今年JJJJound Samba與 adidas Originals攜手合作。

這次的聯乘並不單純打造復古感，更是聚焦於著精細的皮革工藝、工匠手藝之上。因為每對聯乘鞋款，都由工匠於德國工廠製作，再將特有標識安置鞋墊以及吊牌上，配上專屬訂製鞋盒以及JJJJound品牌襯紙；以細緻品質說話。

波鞋推薦2024：4. JJJJound Samba x adidas Originals (IG@jjjjound)

波鞋推薦2024：5. Kiko Kostadinov x Heaven by Marc Jacobs x ASICS

今年必備鞋款榜單上必有芭蕾舞鞋以及瑪莉珍鞋（Maryjane shoes） ，而Kiko Kostadinov 與 Heaven by Marc Jacobs、ASICS 三方聯乘更將兩者融合，加入GEL-KIRIL TM 工藝，推出全新的 GEL-LOKROSTM 系列。

GEL-LOKROSTM 鞋面絎縫星星圖樣，配以花卉紋路的鞋邊，加上細繩鞋帶，營造出中性感，同時富有緩衝效果與耐穿性的鞋款，打造另類但和諧的Girl-core風格。

波鞋推薦2024：5. Kiko Kostadinov x Heaven by Marc Jacobs x ASICS （ASICS ）

波鞋推薦2024：6. Alley by wclosest

作為 wclosest 的姊妹品牌「Alley by w closet」，主打較成熟的時尚風格。品牌從厚底運動鞋中加入蝴蝶結、扣帶等精緻芭蕾舞元素，將可愛與型格感揉合。