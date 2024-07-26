盒形包也能襯出不同風格：5技巧營造夏日清爽感 附皮革手袋保養法

返工手袋穿搭｜盒形包（Box bag）會與一般手袋相比會更富型格氣息，同時能使整體造型添亮點，但也因手袋廓形，在搭配服飾時好像會有不少限制。這次我們就邀請到專業造型師Elma Li，分享如何搭配服裝或添加小物使盒形包可以有更多的變化，以及分享了保養皮革製盒形包，大家不妨記錄起來。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出手袋的材質、購買年份、尺寸、價錢、易襯及實用度評分，以幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介近期愛用的返工手袋，當中包括Hermès、ISSEY MIYAKE、Longchamp、ete!，以及女神韓韶禧都愛的小眾品牌。另外，亦會加入評分和公開手袋內常備的物品，到底會有甚麼呢？

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盒形包適合喜歡簡約、未來主義或中性美學的女生 (朱加曦攝)

盒形包適合喜歡簡約穿搭女生

盒形包（Box bag）本身就相比其他手袋更富型格氣息，造型師Elma Li更是指出盒形包的銳利幾何線條，可以為任何服裝帶來更前衛、更現代的氛圍。它們通常具有簡潔的線條、強烈的角度和結構化的設計，可為使者用的外觀增添大膽的建築元素，此類手袋很適合喜歡簡約、未來主義或中性美學的女生。

盒形包也通過搭配變得柔和（freepik）

盒形包也通過配搭變得柔和

假如想平衡盒形包的前衛、結構感外觀，融入一些女性化或可愛的風格。造型師Elma Li建議可以選擇一個表面有紋理或壓花的箱包，例如帶有蕾絲壓花皮革或柔和色調的盒形包，這些細節將為手袋的銳利線條增添一絲女性氣質。

此外，亦可能在服裝搭配上或添加小物，使盒形包可以有更多的不同風格的變化：

1. 將盒形包與柔軟飄逸布料的服裝搭配，例如飄逸的絲質襯衫或飄逸的花卉印花長裙。

2. 添加女性化配件：將盒形包與珍珠耳環或簡約金鍊項鍊等精緻珠寶搭配，這些元素可以為服裝增添一絲甜美感。

3. 比例：選擇小巧、微型的盒形包，小型手袋看起來更加異想天開和迷人，同時仍保留手袋的結構外觀。

4. 混合材質：選擇具有柔軟、毛絨天鵝絨或天鵝絨外部的盒型手袋。



深色系的盒形包也能變得適合夏季穿搭（freepik）

深色系盒形包也適合夏季穿搭!

深色系的盒形包（Box bag）只能在秋冬季，或者穿著型格服飾時使用嗎？Elma就表示只需進行一些調整，即可將深色盒形包轉變為涼爽、活潑、適合夏季的風格。

1. 考慮輕盈、通風布料：將深色盒形包與亞麻、絲綢或棉質等淺色或柔和顏色的輕盈面料搭配，可為造型增添透氣的夏日氣息。

2. 選擇對比色：將深色盒形包與淺色、中性色調服裝搭配，如白色、奶油色或米色，營造出輕盈通風的感覺。

3. 分層穿搭：穿上透明、飄逸的服裝或輕盈的圍巾，為服裝增添夏日質感，同時仍保持輕鬆活潑的氛圍。

4. 圖案：將花卉或棕櫚葉圖案等熱帶印花融入服裝中。

5. 配件：如超大號 (Oversized) 太陽眼鏡、編織草帽或大膽的個性耳環，可為服裝增添流行的夏日色彩，這類單品將可為造型增添有趣、俏皮的感覺。



純皮革製的盒形包總是容易有刮痕和使用痕跡（freepik）

皮革製盒形包的保養方法

純皮革製的盒形包總是容易有刮痕和使用痕跡，Elma就分享一些有助於保護皮革製盒形包的建立：

1. 注意尖銳物體：避免在手袋上放有鋒利邊緣的表面上或靠近有鋒利邊緣的物體，例如鑰匙扣、鑰匙或鋼筆。

2. 避免與粗糙表面摩擦：配戴時，請注意不要與磚牆或混凝土等粗糙表面摩擦。

3. 使用防護噴霧：使用專為皮革製品設計的皮革防護噴霧，形成一層保護屏障，防止刮傷、水和污漬。

4. 調理：將少量皮革調理劑塗在乾淨的布上，然後輕輕按摩到皮革上﹐這將有助於保持皮革柔軟並防止其乾燥。

