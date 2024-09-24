ZARA 力作不斷？ZARA x Harry Lambert 打造舊美式嬉皮風系列單品

【ZARA／ZARA聯乘】步入10月，亦是時裝月的到來，時尚愛好者們準備好接招了嗎！近期時裝新作不斷，ZARA 繼宣佈將與前 YSL 創意總監 Stefano Pilati 合作後，隨即推出與明星御用造型師Harry Lambert 的秋季聯乘，以「Cutie Circus」可愛馬戲團為主題，打造出一系列富70年代美式嬉皮士風格單品，細節十足，令人忍不住想全都買！



今次是ZARA再度與Harry Lambert 合作之品，延續上次 「Cutie Chaos」 的奇幻世界，揉合70 年代美式復古元素。今次由美式校園風變成美式嬉皮風，打造出俏皮馬戲團「Cutie Circus」系列主題，以下就為大家集結好必入手單品！

ZARA 與Harry Lambert 聯乘打造俏皮馬戲團「Cutie Circus」系列（ZARA）

Zara x Harry Lambert｜撞色羅紋 T 恤 X HARRY LAMBERT HK$299

要打造自由的嬉皮士風，休閒大標語或印花 T 恤是必備單品。圓領撞色羅紋 T 恤設有三個不同配色與標語，展現美式復古的色調。

Zara x Harry Lambert｜大象提花針織 T 恤 X HARRY LAMBERT HK$499

提到馬戲團，又怎能少得經典的小丑！這件修身版棉質短版 T 恤，以經典男裝Oversized 廓形，高彩度的粉藍配色碰撞學院風紅色圓領邊飾，加上與藝術家 Aysha Nagieva 合作創作的大象插畫圖案，吸睛之餘又玩味。

Zara x Harry Lambert｜大象提花針織 T 恤 X HARRY LAMBERT HK$499（Zara）

Zara x Harry Lambert｜拼色針織衫 X HARRY LAMBERT HK$899

這件拼色針織衫，除了以五彩斑斕的多巴胺色調展現復古感，材質用料亦符合象徵愛與自由的嬉皮風，以再生羊毛、滌綸、尼龍與棉等材質製成，打造親民而極具意義的單品。

Zara x Harry Lambert｜拼色針織衫 X HARRY LAMBERT HK$899（Zara）

Zara x Harry Lambert｜刺繡襯衫 X HARRY LAMBERT HK$699

襯衫絕對是衣櫃的長興物，百變又好襯。這件刺繡襯衫，正面飾有與藝術家 Aysha Nagieva 合作的撞色刺繡圖案，以超現實畫風呈現正在表演的人物。另外，Harry Lambert 設計這件親民價錢同時饒富獨特美學的襯衫，為代表回憶中的少年時代：當時他在英國《Vogue》擔任實習生，他剛擠身時尚界並沒有能力入手名牌，雖然只能入手設計師的復古單品，但亦象徵著他的努力、成長。

Zara x Harry Lambert｜刺繡襯衫 X HARRY LAMBERT HK$699（Zara）

Zara x Harry Lambert｜短版牛仔外套X系列毛巾布 HK$799

牛仔單寧是嬉皮士風的主要元素，這件短版牛仔外套，將6、70年代盛行的彼得潘小圓領（又稱娃娃領），配以低調細節：撞色明線以及前襟配隱藏式標語鈕扣，令整件牛仔外套更為獨特。

Zara x Harry Lambert｜短版牛仔外套X系列毛巾布 HK$799（Zara）

Zara x Harry Lambert｜拼色外套 X HARRY LAMBERT HK$999

提到美式穿搭，不得不提到飛行員外套、學院風的夾克外套！這套短版標準領棉質外套，保有機車外套的粗獷感，同時以同色調拼色表現出俏皮風格，棉質與人造絲混紡製成能夠四季可穿，展現多變性。

Zara x Harry Lambert｜拼色外套 X HARRY LAMBERT HK$999（Zara）

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