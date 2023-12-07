ZARA x Studio Nicholson聯乘系列 首次推出環保材質極簡女裝

【ZARA/職場穿搭】對於每個女生而言，每早上班都是一門挑戰，除了要按時上班，更要梳妝打扮，職場穿搭看似普通，卻是一大造型重點！一套合適的上班穿搭，不只可以助你安然度過出席正式場合，亦令自己加添精緻、高級感。若然還在苦惱入手什麼樣的職場穿搭，不妨入手ZARA x Studio Nicholson最新的聯乘系列，由男、女裝到家居用品全都有！



自去年ZARA 與英國設計師品牌 Studio Nicholson聯乘，引來不少話題，事隔一年，兩大品牌再次攜手合作，並打造出首個環保質料的極簡女裝。是次聯乘系列以「重塑經典，以環保打造現代經典」為主要核心精神，帶來造型修身、耐用高品質的極簡風格。

決心以創新面料和天然材質打破常規界線，是整個合作系列的首要理念 Nick Wakeman

Zara x Studio Nicholson聯乘系列（Zara）

ZARA x Studio Nicholson 聯乘系列：1. STRIPED SHIRT X STUDIO NICHOLSON HK$499

襯衫可謂衣櫃中的必備單品，方便收納又好搭配，不論單穿、混搭都可以。這款以莫代爾混紡布料製成的襯衫，輕盈而自帶垂感，飄逸、寬鬆版型不會感覺過份硬朗，輕鬆打造個人風格。

ZARA x Studio Nicholson 聯乘系列：1. STRIPED SHIRT X STUDIO NICHOLSON HK$499(ZARA)

Zara x Studio Nicholson 聯乘系列：2. CREASED BLOUSE X STUDIO NICHOLSON HK$649

早上太過趕忙，沒有時間精心打扮？一件式的罩衫就可以解決你的煩惱！這款以莫代爾混紡布料製成的圓領長袖罩衫上衣，魔鬼藏在細節，以不對稱下襬配以細褶，摺疊過後亦無需費神熨衣，完全是懶人福音！

ZARA x Studio Nicholson 聯乘系列：2. CREASED BLOUSE X STUDIO NICHOLSON HK$649(ZARA)

ZARA x Studio Nicholson 聯乘系列：3. BOXY FIT TOP X STUDIO NICHOLSON HK$ 1,199

擔心天氣漸冷，單薄的襯衫並不能夠應付寒風？以這款 V 領不規則邊飾的方版上衣混搭，既時尚又保溫，而且上衣以精梳人造絲混紡和 15% 羊毛布料合成，保留了羊毛質感的柔軟，同時又環保。

ZARA x Studio Nicholson 聯乘系列：3. BOXY FIT TOP X STUDIO NICHOLSON HK$ 1,199(ZARA)

ZARA x Studio Nicholson 聯乘系列：4. TECHNICAL SWEATSHIRT X STUDIO NICHOLSON HK$ 1,299

因工作需求，偏好方便行走、舒爽運動服飾的女生有福了。這次聯乘當中呈現出服飾的可能性，將運動風格服飾結合雙層布料技術，打造出高領運動衫，而外表上卻以隱藏式按扣閉合巧妙地收藏，營造出功能性與外觀兼備的服飾。

ZARA x Studio Nicholson 聯乘系列：4. TECHNICAL SWEATSHIRT X STUDIO NICHOLSON HK$ 1,299(ZARA)

ZARA x Studio Nicholson 聯乘系列：5. STRAIGHT BLAZER X STUDIO NICHOLSON HK$1,899

想表現出正式感，西裝外套必定是首選，正裝配搭或混合休閒打扮都可，能夠輕鬆轉換風格。這件以100% 羊毛製成的直筒版西裝外套，標準翻領加上正面鈕扣以及前口袋，經典、不易出錯之選。

ZARA x Studio Nicholson 聯乘系列：5. STRAIGHT BLAZER X STUDIO NICHOLSON HK$1,899(ZARA)

ZARA x Studio Nicholson 聯乘系列：6. SHIRT DRESS - X STUDIO NICHOLSON HK$1,899

總有某些日子，會想忙裏偷閑、稍作放鬆，這時連衣裙就會是你的最佳夥伴！這款以精梳彈性棉質製成的襯衫式洋裝，外形與保暖大衣類似，不過卻更多精心剪裁：尖領能夠小露肌膚，平衡身形比例、可調式腰帶配扣能夠打造心機腰線、接縫隱藏式前口袋更顯造工與設計功架；那怕最頹廢日子，穿上後亦自帶氣場。

ZARA x Studio Nicholson 聯乘系列：6. SHIRT DRESS - X STUDIO NICHOLSON HK$1,899(ZARA)

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