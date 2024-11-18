培育鑽石是否真鑽？DIABOND專家拆解迷思！教你4個MBTI鑽石襯搭法

辛勤工作過後，當然要獎賞自己！臨近年末，都會出席各個派對活動，若想變得矚目，不能沒有鑽飾點綴，讓你整天都閃爍迷人。因預算問題，以及對環保和人權的關注，培育鑽石變得普及，成為不少女士的襯搭選擇。不少人或對培育鑽石存疑惑，《01女生》邀請到全港最大培育鑽石首飾連鎖品牌DIABOND的鑽石專家Bella，為大家解開迷思！



無論是外觀或閃爍度，培育鑽石幾乎與天然鑽石無異，但價錢卻更親民，令人不禁產生好奇。梅根（Meghan Markle）、Lady Gaga和Emma Watson在重要場合上穿戴的珠寶亦曾採用培育鑽石，令培育鑽石的話題度急增。因此，這次特別邀請培育鑽石專家Bella，一同了解更多這個新興趨勢。

問：培育鑽石是甚麼？為何近期大受歡迎？

答： 培育鑽石是模擬天然裸鑽的自然形成方法來製造，過程中採用綠色能源，將碳排放及污染減至最低，所以亦稱作「綠色鑽石」及「未來鑽石」。

常見方法有化學氣相沉積法（Chemical Vapor Deposition, CVD），以含有碳的氣體為原料， 通過高溫環境下的化學反應，使碳原子沉積在鑽石種子上，逐漸生長成完整的鑽石晶體，即為人造鑽石。隨科技成熟，科學家能把不同的元素混合到鑽石的碳原子結構中，來改變或強化顏色，轉成培育彩鑽。

隨科技成熟，科學家能把不同的元素混合到鑽石的碳原子結構中，來改變或強化顏色，轉成培育彩鑽。(01女生)

培育鑽石早在歐美興起，不少名人因培育鑽石的環保優勢而佩戴，加上價格相對親民，所以無論是自用或送禮，甚至用作求婚也愈見普遍，這熱潮在數年前更捲席香港！

我們吸納到一班原本不會花大錢買鑽石的客群，令鑽石由奢侈品變成日常首飾！ DIABOND

問：剛才提到培育鑽石的物理特性和化學結構，都跟天然鑽石一樣，那麼可以定義它為真鑽？會否有套鑑別方式？

答：GIA美國寶石研究院副總裁曾指出，實驗室培育的鑽石是真鑽石，兩者具有相同的光學、化學、熱學與物理特性。

我們DIABOND將兩種鑽石放在店鋪一起展示，同卡鑽石基本上肉眼完全分辨不到，但價錢則差很多。 DIABOND

此外，培育鑽石也有國際認可的GIA/IGI證書。這些證書包括鑽石的4C評級，即克拉、顏色、淨度和切工，而每顆人造鑽石的腰棱位置，都有用激光雷射的報告編號。所有經鑑定的人工鑽石，均可透過報告編號，在GIA/IGI網頁上驗證，這些證書能為消費者提供人工鑽石的品質可信度，增強購買信心。

培育鑽石也有國際認可的GIA/IGI證書。(01女生)

每顆人造鑽石的腰棱位置，都有用激光雷射的報告編號。(01女生)

問：培育鑽石愈受歡迎，坊間亦出現愈多出售培育鑽石的門店，但質素略有參差，可以分享一下如何揀選高質又有保障的培育鑽石？

答：建議去有專業保證的連鎖品牌購買，而購買的培育鑽石，亦應附有國際認證證書。由於奶鑽及具強烈藍光的培育鑽石，不會顯示在證書上，故無良商家會出售這些劣質鑽石。

DIABOND是香港最大的培育鑽石品牌，在香港、九龍和新界均設實體店， 擁有大量實驗室鑽石存貨，絕不出售劣質鑽石和具有強烈藍光的人造鑽石。而且所有鑽飾都明碼實價，並承諾提供人造鑽石戒指的永久維修服務、免費刻字、專業清潔和尺寸變更。憑著優質的服務和實驗室鑽石產品，本公司榮獲2023年度卓越創新企業大獎，有著信心保證。

DIABOND是香港最大的培育鑽石品牌 (01女生)

最受歡迎的鑽石款式？

相信不少女生會用鑽飾來點綴造型，同時亦想彰顯個性，因此彩鑽和花式切割形（fancy shape）的鑽石，例如橢圓形、梨形、心形，近年都非常受歡迎。而提到流行的鑽石色，莫過於粉紅鑽和黃鑽，不單止珍罕，柔和色調亦為造型締造氛圍感。

DIABOND有多種彩鑽和花式切割形鑽石可供選擇。而且鏈飾採用18k金製成，而敏感肌亦可轉用鉑金，這樣便可達致防水、防汗、不變色和不掉色。如果想選擇更多款式，可以親臨DIABOND門店或瀏覽官網https://diabond.com.hk/，DIABOND更有提供訂製服務，讓大家都能找到最合心意的鑽飾。

MBTI鑽石襯搭法

近年MBTI盛行，不同人格都有各自的性格，想突顯這樣的特色，以下分享4個MBTI鑽石襯搭法。

MBTI鑽石襯搭法｜「I」型人格：粉紅鑽石

若你是屬於「I」人的話，個性較為內向沉靜，因此適合佩戴粉紅鑽石，展現溫文知性的一面。可以襯搭簡單的黑白色，更強調出知性女生的魅力。

MBTI鑽石襯搭法｜「I」型人格：粉紅鑽石 (01女生)

MBTI鑽石襯搭法｜Rings FDR2564

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MBTI鑽石襯搭法｜Lab Grown 0.57ct Heart Pink Diamond Non-cert wt Ring 240418001

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MBTI鑽石襯搭法｜Lab Grown 0.255ct Cushion Pink Diamond Non-cert wt Ring 240418002

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MBTI鑽石襯搭法｜Lab Grown 1.18ct Fancy Light Pink VVS1 CUSHION Diamond IGI 542201278 wt Halo Ring

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MBTI鑽石襯搭法｜「E」型人格：黃鑽

屬於「E」人的話，喜歡社交和探索新事物，如果佩戴顯眼的黃鑽，是個不錯的選擇，而且色調傾向柔和，大為減輕刻意感覺，不會過於浮誇。可以運用層次穿搭，來突顯黃鑽的層次和閃爍度。

MBTI鑽石襯搭法｜「E」型人格：黃鑽 (01女生)

MBTI鑽石襯搭法｜Lab Grown 0.49ct Fancy Yellow VVS2 Cushion Diamond IGI 594345951 wt Ring 240418005

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MBTI鑽石襯搭法｜Lab Grown 0.32ct Fancy Yellow VS PEAR Diamond IGI 32J7156224 wt S001H04

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MBTI鑽石襯搭法｜Lab Grown 0.49ct Fancy Yellow VS PEAR Diamond IGI 32J7156324 wt S001H16

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MBTI鑽石襯搭法｜Lab Grown 0.90ct Yellow VS1 Oval Diamond IGI 626491936 wt FDB2120

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MBTI鑽石襯搭法｜「T」型人格：幾何圖形鑽飾

屬於「T」人的話，無論任何時候，都會理性思考，所以線條感強的鑽飾，如幾何和整齊排列的圖案，都能表達出強勢的氛圍。襯搭西裝外套、中性和厚實挺身的服飾等，更帶有girl crush的魅力。

MBTI鑽石襯搭法｜Earrings FDE2165

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MBTI鑽石襯搭法｜Lab Grown 0.81ct E VS1 PRINCESS Diamond IGI 606351079 wt FDR2578

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MBTI鑽石襯搭法｜Earrings FDE2152

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MBTI鑽石襯搭法｜Earrings FDE2158

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MBTI鑽石襯搭法｜Rings FDR2321

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MBTI鑽石襯搭法｜Necklaces FDN2152

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MBTI鑽石襯搭法｜Lab Grown 1.73ct G VS1 Cushion Diamond IGI 487193819 wt FDR2444

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MBTI鑽石襯搭法｜「F」型人格：特別圖形鑽飾

屬於「F」人的話，喜歡特別形狀鑽石的獨特感，如花形、心形和具設計的圖案等，都會吸引你的注意。由於外形較獨特，故襯搭簡單淨色服飾，便能突出個性品味。

MBTI鑽石襯搭法｜「F」型人格：特別圖形鑽飾 (01女生)

MBTI鑽石襯搭法｜Necklaces FDN2139

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MBTI鑽石襯搭法｜Earrings FDE2122

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MBTI鑽石襯搭法｜Lab Grown 0.51ct Light Pink VS2 Heart Diamond IGI 618414985 wt FDB2121

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MBTI鑽石襯搭法｜Lab Grown 1.02ct E VS1 Heart Diamond IGI 603368846 wt FDR2462

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MBTI鑽石襯搭法｜Lab Grown 1.07ct D VS1 HEART Diamond IGI 638448217 wt FDR2315

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想知更多資訊，可親臨門市查詢：

美麗華廣場一期店

地址：九龍尖沙咀彌敦道132-134號美麗華廣場一期G23

營業時間：周日至周四 下午12時至8時半；周五至周六 下午12時至9時

聯絡電話：2368 2831

銅鑼灣時代廣場店

地址：香港銅鑼灣時代廣場B2樓B211b號舖

營業時間：周日至周四 下午12時至8時半；周五至周六 下午12時至9時

聯絡電話：2881 0186

荃灣荃新天地概念店

地址：新界荃灣楊屋道1號荃新天地UG25號舖

營業時間：周日至周四 下午12時至8時半；周五至周六 下午12時至9時

聯絡電話：2366 2033

尖沙咀普基商業中心婚戒專門店(只接受預約)

地址：尖沙咀河內道5號普基商業中心9樓01室

營業時間：每日 下午12時至8時

聯絡電話：3568 8709

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記者：Kristie Chu

攝影：Jamie Chan

影片拍攝：Ng Chun、Owen Wong

剪接：Ng Chun

美術：Eric Lai

