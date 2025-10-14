波鞋推薦2025｜25大話題聯乘波鞋：Clarks回歸、蝴蝶結元素大熱！

【波鞋推薦2025／聯乘波鞋2025】近年不少穿搭風格都會出現混搭元素，由Y2K風格、休閑感的「Golfcore」，到少女運動街頭風格「Blokecore」，運動鞋、波鞋等都是常見單品。想日常休閒、運動或是正式場合都能夠用得著的話，不妨入手具有設計感的鞋款，展現個人品味同時點綴造型。



波鞋推薦2025： Zendaya X On 「Cloudzone Moon」

去年起，Zendaya 正式加入了 On 成為品牌合作的創意夥伴，今年除了擔綱 On 2025 秋冬形象企劃主角外，更推出雙方聯乘系列，以「Be Every You」為今季合作命題。這款由 Zendaya 與 On 及造型師 Law Roach 聯手開發的「Cloudzone Moon」，鞋款以透氣網布與支撐結構搭配CloudTec®緩震科技，無論是工作、運動或日常出行都能享愛更輕鬆自在的穿著體驗。

波鞋推薦2025： Nike × Jacquemus 全新Moon Shoe

芭蕾舞風潮可以說是勢不可擋，不單融入Mary Jane鞋中，更變幻出不少變革球鞋款。Nike與Jacquemus再度合作，是次更是雙方第四度合作，今次重塑了Nike 的共同創辦人Bill Bowerman的經典之作，融合當代芭蕾舞風格與原版的競速風格，打造出形狀如魚雷般的現代「Moon Shoe」。

波鞋推薦2025： CLOT x adidas Originals x Caroline Hú Taekwondo

自去年adidas 與陳冠希以及時裝設計師 Caroline Hu 首度推出聯乘後，今年再度推出三手聯乘系列，今次以標誌性的Taekwondo跆拳道薄底鞋款為核心，將武術與芭蕾元素巧妙融合，打造出魔鬼氈綁帶的魚雷平底球鞋， 鞋款設有三種配色，閃耀黑、珠光粉與奶油白，配以三葉草經典細節壓印，展現出俏皮又精緻的感覺。

波鞋推薦2025： Susan Fang × Nike Nike Dunk 低筒鞋

Nike 一向有積極地與全球女性藝術家和設計師合作，今季與以浪漫的「空氣編織」和串珠設計打響名堂的中國設計師方妍楠合作，打造出讚揚優雅和堅韌的女性力量系列。其中一款焦點單品便是全新的Nike Dunk 低筒鞋，鞋款以提花材質翻新設計，點綴了Susan 招牌的手工串珠設計細節、Susan 與母親創作的圖畫元素，以及勿忘我花的色調，象徵著真愛和珍藏的回憶。

波鞋推薦2025： Puma x Rosé Speedcat Ballet 芭蕾休閒鞋 HK$699

自ROSÉ成為 PUMA 全球品牌大使以來，不少人都相當期待兩人的合作成品，終於在9月的時候推出Puma x Rosé聯乘系列，引來一陣搶購熱潮！系列當中包括服飾、配件以及鞋履，當中這款以PUMA 經典鞋款Speedcat 賽車鞋為基礎的Speedcat Ballet，「雙鞋帶」設計充滿巧思，能夠可以自由變換綁法，而且相當好襯！

波鞋推薦2025：Clarks Originals x Engineered Garments 限量聯乘系列 HK$2,399

90年代紅極一時的Clarks Originals，連男神木村拓哉都是它的「忠實擁躉」！近期Clarks Originals密密力堆新作，今次與紐約時裝品牌 Engineered Garments 首次合作， 以Desert Khan 鞋款為主角，融入軍裝元素並打造出三款獨特作品，搭配可拆卸的流蘇鞋飾，鞋飾上更有綴以聯名標誌的同色調三角形皮革吊牌，整體風格統一而不失平衡感，無論是點綴日常造型或混搭風格都相當亮眼。

波鞋推薦2025： Cecilie Bahnsen x ASICS GEL-KAYANO 20

自2022年Cecilie Bahnsen與ASICS 展開長期合作後，每每推出的聯乘新品都會引起極大迴響。今次挑選了GEL-KAYANO 20，將未來感的銀色與浪漫的花卉元素結合，更推出兩款配色： 中性的「Olive」與型格的「Vanilla/Pure Silver」 ，加上綁帶元素，讓跑鞋變得不再只有實用性。

波鞋推薦2025： STORY mfg. x ASICS Gel-Venture 6

ASICS今次與倫敦永續時尚品牌STORY mfg. 合作，將大自然與織物為主要設計元素，為GEL-VENTURE 6 鞋款打造出兩款新格紋配色：大地棕色、丁香紫與米白配色。除了充滿夏日氣息的配色，雙層鞋帶展現出垂直編織的格紋鞋帶的層次感，減弱機能感同時令鞋款更具個性。

波鞋推薦2025： atmos Pink x adidas Taekwondo Mei

作為日本知名時尚品牌atmos Pink，最近不時推出聯乘之作。今次則與adidas 合作，將經典的芭蕾舞鞋元素融入經典鞋型Taekwondo Mei 之中，鞋款以黑色緞面作為主材質，搭配無鞋帶的舌片、後跟與鞋底，最特別的是將adidas 標誌隱藏於扣環處，再配以可拆卸的蝴蝶結，玩味與少女感兼備！

波鞋推薦2025： Converse X Swarovski 特別版Chuck 70

水晶除了作為首飾，更可以成為服飾配搭的一部分？其實今次並非Swarovski與Converse 的首次合作，再度為Chuck 70鞋面鑲滿水晶，推出低筒Chuck 70 Low與高筒的Chuck 70 Hi，將日常配搭必備的波鞋搖手一變而成「玻璃鞋」，展示奢華時尚並非遙不可及、難以搭配的。

波鞋推薦2025：OJOS x FILA Undulation RGB PIER 3.0 MJ

芭蕾舞鞋與球鞋的結合可以說是近年的大熱元素。繼早前被韓韶禧帶紅的Echappe系列，FILA今次與韓國時尚品牌OJOS合作，將柔美感與機能運動元素結合，打造出動感十足的「Undulation」。系列以水下光線的折射與光影變化為靈感，轉化為服裝與鞋款，打造出層次豐富的圖案和剪裁。

波鞋推薦2025：MM6 Maison Margiela x Salomon Salomon Spectur 2 HK$2,900

MM6 Maison Margiela與Salomon，自2022年開始緊密合作，過往以重塑經典鞋款為主，為配色或鞋型注入新刺激感。今個春夏，首度引入路跑訓練鞋Spectur 2 ，搭載並放大品牌標誌性網眼結構技術，並在布料上放入MM6的 塑料材質，純黑與半透明淺翡翠綠配色，與春夏系列服飾形成色彩呼應。

波鞋推薦2025：New Balance x Joe Freshgoods Made in U.S.A 992 Aged Well

未到年中，New Balance已經密密力推聯乘之作，一浪接一浪，讓人把持不止！來到與著名設計師Joe Freshgoods 合作的第五個年頭，今次以2020 年首次合作的「No Motions Are Emotions」為靈感，打造出時間流逝的舊化主題。延續經典 New Balance 992 的結構，配以五種柔和漸層色調，展現出自然褪色、舊化的痕跡，同時寓意這五年的合作，為鞋款注入時尚趣味。

波鞋推薦2025：New Balance x atmos pink U740AP2「Pink Vacation」

近年甜酷風格相當盛行，不少女生愛以可愛的鞋飾點綴球鞋。今次New Balance再度與atmos pink合作，以經典的U740運動鞋作為基調，混搭多種材質與細節，打造出粉紅與銀色兼備的限量之作「Pink Vacation」，連鞋墊亦印上夢幻的粉紅海灘圖案，少女心大發！

波鞋推薦2025：MARNI x HOKA BONDI B3LS運動鞋系列 HK$3,079

想入手一對充滿藝術感與誇張設計的鞋款？MARNI今個春夏與HOKA合作，將原版BONDI B3LS運動鞋升級，新加入大膽的色彩與趣味元素，除了推出四款色彩：鳳凰木紅、炭啡色、碧璽藍和稻草黃，每對更配有三款鞋帶，分別是單色平紋款、同色繩狀款以及寬面拼色，讓時尚愛好者能夠自由配搭出各種前衛大膽的造型！

波鞋推薦2025：On x POST ARCHIVE FACTION 全新系列 CURRENT FORM 2.0+ HK$ 2,190

On 再度推出聯乘新作！今次與韓國新晉潮流品牌POST ARCHIVE FACTION 合作，將男裝創意與前衛的未來主義魅力加入跑鞋當中，為跑步文化掀開全新篇章。今次的「CURRENT FORM 2.0+」延續前作「CURRENT FORM 2.0」，打造出兩款以創新材料打造的鞋履：兼具時尚與舒適性的Cloudmonster 2 PAF 與能夠應對各種艱難的越野條件的Cloudventure Peak PAF。

波鞋推薦2025：MUJI Labo x CAMPER 聯名皮革休閒鞋 HK$1,080

MUJI的便服鞋可以說是一直有名的熱賣單品，而無印良品2025春夏新品剛推出不久，便服鞋隨即釋出聯名消息！今次MUJI 將與西班牙鞋履品牌 CAMPER 聯手，以LWG認證環保皮革加上硫化製法，為每日步履增添穩定支撐，特設寬頭設計，打造出兼備簡潔與舒適的真皮低筒便服鞋。

波鞋推薦2025：COMME des GARÇONS SHIRT x ASICS GEL-NUNOBIKI

出自 Rei Kawakubo 之手，作為Comme des Garçons 旗下的副線品牌 Comme des Garçons Shirt，今次再度與ASICS合作。以 GEL-NUNOBIKI 鞋型為題，以三大鮮明配色：水藍色、橙色、綠色覆蓋全鞋，鞋墊處更附有 CdG SHIRT 標誌突顯聯名。

波鞋推薦2025：Moncler x Salehe Bembury Trailgrip Amoeba

Moncler 近期一直致力發展休閒服飾，今次再度與鬼才設計師 Salehe Bembury合作， 推出全新「Moncler Équipements」膠囊系列，除了服飾外更帶有三款新Trailgrip Amoeba。新款 Trailgrip Amoeba 融入原版鞋款的核心並混搭 Vibram Megagrip 鞋底，保留標誌的功能特性，同時具有新鮮感。

波鞋推薦2025：LAKH x WATER THE PLANT G.Ο.Α.Τ

香港品牌LAKH 再度與日本設計師品牌 WATER THE PLANT合作，繼之前色彩豐富的「THUNDER」、「TRUFFLE」，再度將玩味十足的倒勾小花鞋帶到香港，今次用上地區限定的白⾊皮革，配以紅色小花，清新同時帶有童趣感。

波鞋推薦2025：Loewe x On Cloudtilt 2.0

有留意波鞋的話，應該對在瑞士設計、針對運動需求的 On並不陌生。繼上年年中Loewe 與 On聯手，今次再以原版Cloudtilt為基礎，將鞋款換上柔和色調，並提高效能：更耐用的橡膠鞋頭、CloudTec® Phase中底科技、高回彈輕盈的EVA發泡棉鞋底，絕對是外形與內涵兼備的鞋款。

波鞋推薦2025：PUMA x PHANTACi GV Special、Star Special

PUMA 再度與流行天王周杰倫與好友Ric所共同打造的PHANTACi 合作，以創意總監周杰倫的喜好「HIP-HOOP 嘻哈籃球」為主題推出一系列單品。當中兩款鞋款以經典 GV Special 與 Star 鞋型為原型，以簡約配色拼接，交錯呈現兩大品牌聯名LOGO，巧妙演繹了街頭休閒風格

波鞋推薦2025：NOCTA x Nike Air Force 1 Low Pink Foam

提到經典波鞋，絕對有Nike Air Force 1 的一份子，簡潔外型好搭又耐看，自1982年面世以來一直風靡全球。為傳承經典，NOCTA與Nike持續推出新作，繼上年推出新色「Cobalt Tint」、「Citron Tint」，今次推出「Pink Foam」，全粉配色搭以半透明中底，加上 Love You Forever 字樣，極具少女心！

波鞋推薦2025：NOCTA x Nike Air Force 1 Low Pink Foam

波鞋推薦2025：Supreme x Nike SB Dunk Low Ocean Fog

你要是滑板愛好者的話，以低筒設計的中性滑板鞋 Nike SB Dunk Low絕對能夠收獲你的歡心。今年Supreme 與 Nike SB 將推出五款 SB Dunk Low 聯名鞋款，其中以海洋霧藍為主色調的Ocean Fog，麂皮鞋面搭配黑色細節點綴，鞋側壓有Supreme 創立年份「94」，復古味十足！