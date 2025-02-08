冬日保暖之選！ZARA x日本品牌andwander 首推一系列機能戶外服

【ZARA／ZARA聯乘】立春過後，氣溫仍然清涼，大家仍需要注意保暖！未正式回暖之餘，據天文台的最新的預告，下周冷鋒再次殺到，部分地區更會跌至最低7度。提到保暖，皮革、飛行尼龍、蓬鬆襯墊或羽絨材質的服飾都是大家的冬日保暖首選。不知道應該入手什麼款式的話，ZARA與日本戶外品牌 and wander 最新的聯乘系列或者能夠給予你些靈感。



是次聯乘是ZARA與日本戶外品牌 and wander的首次合作，以冬日山間旅行為靈感，打造出一系列中性機能戶外服與配件，集保暖禦寒、防水與輕巧於一身。雖然系列在香港未有發售，大家仍能於中國或日韓官網尋找到它！

ZARA x and wander｜AND WANDER® 聯名絎縫風帽

近年相當盛行巴拉克拉法帽（Balaclava），個性感十足，雖然保暖度十分良好，不過亦相當考驗駕御度，過於緊身的款式顯瘦不成反倒緊束，鬆弛款式亦需要整體穿搭配合。這款風帽像泡泡棉般，寬鬆材質加上正面蝴蝶結系合，不感焗束同時顯面小。

ZARA x and wander｜AND WANDER® 聯名絎縫風帽 ¥529（ZARA官網）

ZARA x and wander｜AND WANDER® 聯名絎縫包

療癒的雲朵泡泡手袋，並不是新奇玩意或新潮流。不過這款外形軟冧的小側袋，看似小巧，內裏卻大有玄機，兩側口袋亦綴有彈力褶皺裝飾與結飾形掛件。錦綸配合聚酯纖維材質，長時間揹上或手提亦輕巧如無物。

ZARA x and wander｜AND WANDER® 聯名連帽派克外套

提到保暖，必不可少的是派克外套，長身設計加上大而舒適的風帽，保暖同時又能防風和雪。這款高領長款派克外套，最有趣的是以按扣設計，正面亦飾有按扣翻蓋口袋，袖子暗藏同色調 AND WANDER 刺繡，以細節展現設計感。

ZARA x and wander｜AND WANDER® 聯名絎縫長方形披巾式圍巾

不少女生在冬日穿搭中，都愛配上長絲巾或披巾，營造出隨性、高級感。而這款外形揉合羽絨與披巾的披巾式圍巾，當雙手插入側口袋時更會顯出像斗篷般的交叉設計，能夠減省羽絨背心的老氣感，同時具時尚感。

ZARA x and wander｜AND WANDER® 聯名絎縫長方形披巾式圍巾 ¥899（ZARA官網）

ZARA x and wander｜AND WANDER® 聯名輕便夾克外套

這款揉合飛機外套與風衣的外形，正面飾有兩個大口袋與隱形拉鍊，加上便捷的按釦設計，中和掉軍裝與機能風格。

ZARA x and wander｜AND WANDER® 聯名輕便夾克外套 ¥799（ZARA官網）

ZARA x and wander｜AND WANDER® 聯名長款大衣外套

如果想展示時尚度同時保暖，羽絨長外套絕對是係你的必需品。這款高領長款外套，保暖能力相當高，面料亦不會顯得過於臃腫，大衣下可以穿著單薄或較清涼，室內外亦能展示時尚度！

ZARA x and wander｜AND WANDER® 聯名長款大衣外套 ¥2,499（ZARA官網）

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