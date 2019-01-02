【叱咤2018】容祖兒撼贏謝安琪「深不見底」deep V？女星奇怪穿搭

每年1月1日，其中一項重要盛事莫過於剛完結的《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》！一班歌手聚首一堂慶祝新一年的來臨以及等待發佈「成績表」。 雖然歌手們均作盛裝打扮，不過比起過往多年的出眾打扮似乎較為平實，減少了一定的睇頭。

【多圖觀看】歌手們的盛裝打扮

+ 19 + 18 + 17

以往看叱咤，在歌手出場的開首環節定會看到如花海般的色彩，同時女星們仍會選擇帶有誇張細節位的服飾出席，所呈現的感覺亦較具舞台效果，令人印象深刻。

反觀今年的頒獎禮，女星們的穿搭偏向選擇單色、剪裁簡單的款式，格仔、黑色、西裝外套均是今年看到最多的服裝元素，還有的就是平日鮮有在女歌手身上看到的Deep V服裝。像是一人獨攬叱咤女歌手金獎、我最喜愛的女歌手、至尊唱片大獎、歌曲獎第二位的謝安琪，則有齊黑色加Deep V兩大元素於一身。不過雖然努力健身的她狀態不俗，但Deep V裙令她左胸位置有種「深不見底」的奇怪感覺，也將正常胸形線條完全蓋過，實有點美中不足。

然而，雖然整體衣著打扮亦較以往平實，也總能在其中找到一些「美與奇怪」的焦點！

+ 2

毫無驚喜之作：鄭融

鄭融的一身打扮似乎一貫過往的作風，沒有驚喜可言。(Vcg.com)

屬嬌小一族的鄭融，向來出席頒獎典禮也傾向選擇以短裙應戰，希望露出腿部，令視覺效果看起來高一點。是次亦不例外，選擇了一條大紅色露肩連身短裙，繫上金色粗腰帶點綴造型以及營造長腿。這樣的穿搭看起來是沒有什麼大問題，不過加上她經常束的All Back馬尾髮型，整個造型像是回到2009年的「鄭融」一樣保守、欠新鮮感。

相關文章：

【阿嬌結婚】薛凱琪婚宴打扮達災難級 學阿Sa低調著出高貴感！

【髮型潮流】女星短髮更「索」 想達至減齡效果緊記以下3招！

流行與累贅差一線之作：王灝兒（JW）

王灝兒（JW）雖然一身Hot item，不過卻不相襯。(Vcg.com)

JW以黑色蕾絲Deep V中袖上衣現身，一改平日甜美的打扮，身高嬌小的她站在一班女歌手身旁也絕不輸蝕。有勇氣嘗試新打扮固然是值得嘉許，不過她卻穿上近乎nude色的流蘇皮裙、紫色麂皮的斗篷大衣，無論是款式還是材質也令黑色上衣與整體裝扮太不相襯，現在的打扮像只是一味把流行元素放在身上。

要是下身的流蘇皮裙能換上帶有珠片的款式，與上衣胸前珠片互相輝映的話，相信整體造型便能變得更一致。加上JW無緣故的繫上了一個腰包，累贅之餘亦不見有令造型更突出之作用，未知她原意是作什麼用途？這點真讓人猜不透。

奇怪之作：王嘉儀

王嘉儀的衣著甚為大膽。(Vcg.com)

聽王嘉儀平日的歌唱作品已經猜到她的作風傾向大膽，但「大膽」與「懷舊」應該同樣只差一線。先是一束束「飛」起來的頭髮，其後是她的衣著打扮。雖然她以鮮艷顏色上陣，選擇了較突出的鮮綠色毛衣和鮮藍色及膝長靴，不過左手Cut-out設計的款式，配上設有吊帶設計、將長恤衫作露肩的打扮，有種衣衫不整的感覺不在話下，髮型也讓人聯想是不是要向90年代的王菲致敬，整個造型實有點令人摸不著頭腦。

90年代的王菲前衛形象見稱，相隔20年，實在說不上「大膽」吧。（網上圖片）

【最佳服飾】仙氣與氣焰並存：容祖兒

奪得「至尊歌曲」大獎的容祖兒，當日的衣著亦相當得禮。(Vcg.com)

近幾年的頒獎典禮，似乎少了一些資歷深厚的歌手出現，然而站在一班新進歌手旁的容祖兒（Joey）雖然也選擇了剪裁簡單的款式，但大紅色的裙款和薄紗材質卻令造型變得奢華高貴，甚至帶有一種舞台女王的氣焰。

裙款設有一層層的薄紗傘裙擺，但長度只在腳踝位置上，既方便上落於舞台，又能露出她悉心配襯的高跟鞋。一般人都會選擇黑色配大紅色的組合，但Joey卻選擇白色白色綁帶高跟鞋作配搭，更顯青春活力。另外，她於胸前繫上一個閃閃發亮的菠蘿胸針，即使鏡頭只拍攝她的半身特寫時也不會過份單調，相當高招。