【水桶袋】源自LV、前身是香檳袋？今天成女星必備減齡單品﹗

女生並非天生的購物狂，購買一個手袋前我們會思前想後，不是因為力有不逮，只是怕買回來與自己的氣質難以配襯，最後不但浪費金錢更丟了品味。要數經典百搭的手袋款式，相信非水桶袋莫屬。

Louis Vuitton為水桶袋的始祖，從三十年代到現在仍不斷推出不同款式的水桶袋。（網上圖片）

水桶袋的誕生是Louis Vuitton應酒商要求，製作出時尚又能裝得下香檳的袋款，從三十年代開始興起。水桶袋袋身狹長，底部多是厚底版，裝了重物也不易變形。經典水桶袋容量大，連香檳也裝得下幾支，粗用也不會損耗袋型。對於總是因為害怕手袋被刮花而終日提心吊膽的女生，水桶袋確是個不錯的選擇。

時尚又實用的水桶袋於2019年將繼續流行，時至今日，水桶袋不再擔當酒袋的角色，許多品牌將傳統的袋款創新改變，推出了精細的水桶袋，吸引了不少女生入手。

甜美風水桶袋 加入不同配飾點綴

章子怡出席宋慧喬與宋仲基婚禮配襯Fendi珍珠水桶。（網上圖片）

傳統水桶袋外形較大，予人一種隨性的感覺，令甜美風格的女生卻步。不少品牌推出了淺色系水桶袋，加上吊飾或刺繡的細節點綴。粉色系的單品太容易攻陷少女心，加上水桶袋百搭易配襯，無論是休閒風格或是高貴洋裝，同樣配搭得宜。

Fendi MON TRÉSOR系列的水桶袋自上年推出至今仍是大熱款式，受一眾明星追捧。MON TRÉSOR水桶袋可以上肩也可以手挽，早前章子怡出席宋慧喬與宋仲基的婚禮也是以Fendi水桶袋襯上MAJE黑白圖案連身裙，高貴又大方。

除了Fendi MON TRÉSOR系列，另有更多少女選擇：

+ 3 + 2

復古風Monogram水桶袋 經典時尚之選

Gucci Ophidia迷你水桶袋隨性又可愛（品牌提供）

時裝界的復古風潮繼續，復古手袋如Gucci Belt Bag、Dior Saddle Bag、LV Hat Bag等一一亮相於各大時裝周與明星穿搭中。要入手一個歷久不衰的經典手袋，印滿品牌Logo的Monogram水桶袋會是個不錯的選擇。

Gucci Ophidia系列推出了迷你水桶袋，以Gucci經典材質與Logo，搭配深棕色的牛皮與紅綠線條，保留了水桶袋的隨性感覺同時能注入了可愛的元素。復古熱潮隔段時間又會再次吹起，現在擁有的那一個要是保養得宜，說不定還可以留給將來的女兒呢。

除了Gucci Ophidia系列，另有更多復古選擇：

上班假日同時適用 大水桶包容量至上

王菲身邊總不乏Celine Twisted Cabas的縱影（品牌提供）

有些女生鍾情於大手袋，把日常所需都放進袋子，要塞得滿滿的才有安全感。然而太大的袋子略嫌招搖，且大多設計簡單，由皮革拼合而成。講求實用又長青的當然要數水桶袋。Celine Cabas Twisted的極簡設計沒有花巧的裝飾，用上不同的材質與顏色的配搭，水桶袋可以打結的肩帶調整長度，容易配搭不同的造型，絕對適合喜歡什麼都愛往袋裡掉的女生。

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