【小資手袋品牌】職場女生的經濟體面之選　$200~$5000送禮都啱

由學生進入職場，女孩們總喜歡在一些特殊的「紀念日」中，買些好東西來犒賞自己。就如女人的衣櫃永遠少一件衣服、化妝袋永遠少一條唇膏一樣，我們永遠也少一個手袋來搭配眾多各式各樣的衣物。 只是，許多名牌款式對一般的上班族來說，價格也是稍微偏高了一些。因此，編輯特別整理了這篇，推薦給大家6個CP值頗高的手袋品牌，多為五千元或以下的袋款，也許可以趁着出國、周年慶的時候，送自己一個禮物吧！

Coccinelle

相信各位女孩對這個品牌比較陌生，加上櫃位不多的關係，大家比較難有機會認識。Coccinelle誕生於時尚之都意大利，在做工上強調精細、設計感，皮革的質感也很好，每一個款式都像在等着合適的主人將它帶回家，展現了絕對且充滿知性美的女性魅力。而Coccinelle在意大利文的意思裏為「瓢蟲」，代表着可以得到幸運的物品，這般巧思，更是正中女性的心頭！

★價格參考：折合港幣約$1,500~$5,400

+ 5 + 4 + 3

Pixy

台灣品牌 Pixy，在價格上非常地親民，無論是上班族、學生，都能夠負擔的起的金額。眾多袋款中不失甜美、可愛的風格，流行又富含多種元素的設計，同時也是許多女藝人喜歡的牌子。

★價格參考：折合港幣約$250~$750

+ 5 + 4 + 3

Rebecca Minkoff

率性、大方、帥氣的袋款設計，堪稱荷里活女星必備！Rebecca Minkoff 利用扣環、鉚釘、金鍊等元素，打造獨樹一幟的品牌形象風格。最受歡迎的袋款「Mini Mac」，長長的線條裝飾又被稱為「鬍鬚袋」，令人驚奇的是，即便款式十分新潮卻非常好搭，不管是穿着牛仔褲、洋裝，搭起來都別有一番風味呢！

★價格參考：折合港幣約$1,000～2,300元

+ 3 + 2

Marc Jacobs

這兩年從演藝圈流行到路上人手一款的Marc Jacobs「Snapshot」系列被稱為「相機袋」，大大的「雙 J」Logo，大方展現Marc Jacobs的驕傲與大方。這品牌有許多的袋款與顏色，甚至延伸到票卡夾、皮夾上，也都非常受歡迎。令人意外的是，在價格方面還算能接受！建議大家可以選擇海外代購或是在購物節時購買，會非常划算喔。

★價格參考：折合港幣約$1,800~$5,100

+ 4 + 3 + 2

Kate Spade

大家都很熟悉的Kate Spade，可以可愛、可以華麗、可以簡約、可以浮誇，變化多端的Kate Spade來自紐約，品牌設計師Kate Spade在2018年與世長辭後，被譽為：「鼓勵女性去追尋在手袋背後的那個閃閃發光的人。」強調一個手袋對一個女人的重要性，展現自我、跳出自我風格，全都靠這個袋！

★價格參考：折合約港幣$1,270~$5,100

Charles & Keith

已經流行了一段日子的Charles & Keith，又稱為「小CK」，是許多女孩到新加坡旅遊時必買的「伴手禮」！由於價格合理、透明度高，加上有很多的款式可以選擇，在顏色的搭配與袋型設計上都很好看又好搭，非常適合剛出社會的女孩們，買給自已的第一個小名牌袋款呢！

★價格參考：折合港幣約$500~$1,270

記得在知名電視劇《我可能不會愛你》中，女主角程又青曾經說過：「我要用我自己的錢，買我自己的手袋，裝我自己的故事。」除了日常的搭配外，手袋對一個女人的定義更是無窮，妳是否也這麼認為呢？

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】