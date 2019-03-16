化妝品「Hit Pan」熱潮來襲　好用到見底SK II、Bobbi Brown有份

Audrey Hepburny曾說過：「女性的美麗不是來自於她的外形，而是能於她的內心中反映出來。」 雖然如此，但正所謂「女為悅己者容」，女生們還是喜歡將自己打扮得漂漂亮亮，不知不覺便會買下各種化妝與護膚產品，然後放滿於家中的化妝桌上，不過用來用去的還是那幾樣產品，對吧？

（《太陽的後裔》劇照）

女性於購買美妝品方面每年花費驚人？

曾有英國美妝購物網站Fragrance Direct作出調查，指出普偏女性使用化妝品的數量與支出平均每年花費約482.51英鎊（約5,400港元），更加可以換取一套Emirates巴塞隆納來回機票（轉一次機）、125杯Starbucks的Venti裝鮮奶咖啡、訂閱一年知名雜誌（廷伸閱讀）；而另一美國媒體PopSugar亦曾於2014年進行過一項女性消費習慣調查，發現女性每年花費在化妝品上的次數最多。

至於香港，亦有一間資訊和市場測量公司Nielsen於2017年，就香港女生的消費習慣作出調查，發現有96%的香港女性均有購買護膚品和化妝品的習慣，其中就以35-44歲的女士購買護膚品或化妝品的次數最多，過去一年足足在美妝用品上花費接近5,000港元；而僅次的就是18-24歲的女性，約花費4,700港元。

（《來自星星的你》劇照）

從以上調查得知，女性每年都會用上一筆昂貴的金錢去購買美妝產品，但我們又怎能於同一時間將唇膏、眼影、面霜、護手霜等用品快速用完？享受完購物的快感後，很多時候我們都會將買回來的產品棄於一旁，只選擇自己最愛的產品使用，舊的還未用完，看到有新品推出時又會趕緊購買，甚少會把一盒完整的美妝用品用至看到化妝品下的鐵片，甚至空瓶。

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日本與歐美的女生興起「Hit Pan」熱潮。(aaaaaaa__happy@Instagram)

「Hit Pan」熱潮鼓吹用盡才買，免浪費金錢與其產品

近來，日本與歐美的女生都紛紛掀起一鼓「Hit Pan」熱潮，中文可譯作「空瓶挑戰」、「鐵皮挑戰」。即是將化妝品、護膚品用到見底，務求用盡每一滴美容產品。她們將自己用到「Hit Pan」的美妝產品拍照並放到社交平台，標籤「#底見えコスメ」、「#hitpan」，除了可推介自己喜歡的美妝產品予大眾外，最大的目的是成為其他女生的借鏡，鼓勵她們能夠同樣將所擁有的美妝產品用到用無可用的地步，同時不要因品牌每次推出新產品時都爭相購買，以免造成浪費。

在 Instagram 查看這則貼文 Ingrid 🌸（@ldnbeauty19）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 10 日 下午 2:40 張貼

除了減少浪費，「Hit Pan」熱潮還有另一個好處，就是非常容易搜到網民的真實用戶評價。有人會立即買同款全新作替代，再三強調好用度無可取代。亦有人會寫明「很高興終於用畢，是時候轉用新產品了」，或是一盒16隻色的眼影，原來用來用去原來只有一、兩色。甚至有部份網民會列明日期與使用程度，你便更容易看到化妝品的份量是否「真材實料」，讓你購物前有個參考。

精選部份用到見底IG照片，不少是香港女生熟悉的品牌，或許你也擁有過？＝＝＞

+ 13 + 12 + 11

然而，有不少「Hit Pan」的用家紛紛在社交平台道出她們想要參與是次挑戰的原因：

因為平日的我不捨得把不用的東西扔掉。

我只是想看看今年能不能將一支完整的唇膏用完，我記不清上次是何時使用過它了。

我真的不想再買東西了。

我很高興看到美妝產品用到底的效果。

或許，你的家也囤積了太多沒有用過或只用過一兩次的產品，就跟日本與歐美的女生一樣，嘗試一下把現有的美妝品先用完，再購買吧！另外，也可定下一個目標，限制自己每年只能購買一定數量的產品。

（資料來源：People.com, PopSugar, Nielsen.com）